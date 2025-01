Chciał taranować przechodniów. Prokuratura wystąpiła o Europejski Nakaz Aresztowania

Jak przekazała w piątek Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Prokurator Rejonowy w Głogowie za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Legnicy 30.01.2026 r. skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy wniosek o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Dawida Złotkowskiego, który 18.01.2025 r. umyślnie sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób. Wniosek nie dotarł jeszcze do PO w Legnicy.

- Wnioski kieruje się do prokuratora wyższego szczebla, tj. Prokuratora Okręgowego w Legnicy, a ten dopiero kieruje wniosek do sądu. Zostanie on przekazany najszybciej jak to będzie możliwe, jak tylko dotrą do nas akta z Głogowa. Z ostatnich ustaleń wynika, że podejrzany może ukrywać się na terenie Niemiec - wyjaśnia.