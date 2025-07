Zmiana władzy w Dusznikach-Zdroju. Burmistrz rezygnuje

Duszniki-Zdrój na Dolnym Śląsku Źródło: Google Earth

Kuklis przekazał swoim współpracownikom informację o rezygnacji w czwartek. - Tak, podjąłem taką decyzję, ale postanowiłem jej nie komentować - powiedział wówczas.

Burmistrz przekazał obowiązki swojemu zastępcy - Maciejowi Schulzowi. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu przedterminowych wyborów

7 kwietnia 2024 r. Przemysław Kuklis wygrał wybory na burmistrza miasta, startując z własnego komitetu. Zyskał poparcie 67,11 proc. wyborców (1214 głosów). Była to jego pierwsza kadencja.

Jego poprzednik usłyszał zarzuty

Wcześniej kierował samorządem od 31 stycznia 2024 r. Został powołany przez premiera Donalda Tuska. Zastąpił Grzegorza Junga, którego we wrześniu 2023 roku powołał ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Te zmiany były związane z dymisją ówczesnego burmistrza Piotra L., na którym ciążyły prokuratorskie zarzuty. W lipcu 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz o przyjęcie korzyści majątkowej. Były samorządowiec został oskarżony w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy budowie apartamentowca w Zieleńcu. L. nie przyznał się do winy, ale podał się do dymisji.