Turyści z trzema psami, dzieckiem i wózkiem spacerowym utknęli na Śnieżce

Nie przygotowali się do wyjścia w góry. Na drodze Jubileuszowej, na zboczach Śnieżki, nie mieli już siły, by dalej iść. Po grupę turystów z trzema psami i dzieckiem w spacerówce wyruszyli ratownicy GOPR.

Turyści, trzy psy i dziecko w spacerówce

Jak przekazał naczelnik GOPR, Sławomir Czubak, turyści nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie wzięli pod uwagę, że w górach wciąż panują zimowe warunki. – Brak odpowiedniej odzieży, wychłodzenie i brak sił złożyły się na to, że nie byli w stanie kontynuować swojej podróży. Ratownicy, którzy pojawili się na miejscu, najpierw zapobiegli dalszemu wychłodzeniu turystów, a następnie bezpiecznie ich sprowadzili – mówi tvn24.pl naczelnik.

W kotlinach wiosna, w górach wciąż zima

Ratownicy GOPR apelują również o to, by wybierając się w góry, odpowiednio zaplanować trasę i mierzyć siły na zamiary. Koniecznie trzeba zadbać o odpowiedni ubiór, dostosowany do zmieniających się warunków pogodowych. A jeśli chcemy zabrać ze sobą w góry psa, to warto najpierw zapoznać się z przepisami, które porządkują tę kwestię na danym terenie. – Tutaj Karkonoski Park Narodowy odpowiada za tę kwestię. Są wyznaczone konkretne szlaki, na które można zabrać zwierzęta – dodaje Czubak.