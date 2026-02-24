Zabił byłą żonę i zasnął

Do interwencji doszło na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka Źródło: Google Earth

W piątek, 20 lutego, w godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań na terenie Bystrzycy Kłodzkiej policjanci znaleźli ciało 71-letniej kobiety z raną kłutą szyi.

W mieszkaniu przebywał również jej 74-letni były mąż. Mężczyzna był pijany, a na lewej dłoni miał ranę ciętą nadgarstka. Przy łóżku policjanci znaleźli nóż kuchenny ze śladami krwi.

"Mężczyzna został zatrzymany, a po udzielaniu mu pomocy medycznej i wytrzeźwieniu doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Przyznał się do winy

Przyznał się do winy. Z jego wyjaśnień wynika, że do zabójstwa doszło dzień wcześniej po konflikcie między byłymi małżonkami. Po zbrodni pił alkohol i zasnął.

Grozi mu dożywocie.

