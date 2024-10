Policjanci z archiwum X zatrzymali włamywacza po 17 latach

Policjanci z Bolesławca (woj. dolnośląskie) po 17 latach ustalili dane podejrzanego o kradzież z włamaniem i przekazali sprawę do sądu z aktem oskarżenia. Udało się to zrobić dzięki śladowi biologicznemu z międzynarodowej bazy, z której korzystają między innymi angielskie służby. 34-letni mężczyzna usłyszał już zarzut.

Do włamania i kradzieży elektronarzędzi doszło w lutym 2007 roku na terenie Bolesławca. Śledczym udało się ustalić, że w trakcie włamania sprawca wypuścił z jednego z pomieszczeń psa rasy rottweiler, który najprawdopodobniej bronił swojego terenu. W wyniku tego złodziej został pogryziony.

Wszystko dzięki pozostawionemu śladowi

"Technik kryminalistyki zabezpieczył ślad biologiczny, który następnie został wprowadzony do bazy policyjnej, z której korzystają również służby innych państw. Na terenie Wielkiej Brytanii w związku ze sprawą kryminalną został zabezpieczony ślad biologiczny przypisany do mężczyzny. Jego wprowadzenie do bazy dało pozytywny wynik" - informuje asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji.