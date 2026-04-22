Wrocław Akcja saperów po znalezieniu niewybuchu. Zamknięta część miasta Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Bolesławcu

We wtorek, 21 kwietnia na parkingu przy alei Tysiąclecia w Bolesławcu znaleziono niewybuch. W środę przeprowadzona zostanie akcja saperska, w związku z czym wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w ruchu oraz ewakuację wybranych obiektów i terenów.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, czynności saperskie rozpoczną się około godziny 12. Wcześniej, do godziny 11.30, osoby przebywające na terenie pobliskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks 1" muszą opuścić działki. Policja zapowiada również możliwe utrudnienia w ruchu na alei Tysiąclecia oraz ulicy Gałczyńskiego.

Ewakuacja ogródków działkowych i zamknięte ulice

Komunikat w tej sprawie wydało także miasto Bolesławiec.

"Od godziny 11.30 do odwołania zamknięty zostanie odcinek ul. Tysiąclecia – od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do ronda Solidarności. W związku z prowadzoną akcją obowiązywać będzie ewakuacja następujących obiektów i terenów: Zespół Szkół Budowlanych, sklep Biedronka, stacja Orlen, Intermarché, Bricomarché, Rodzinny Ogród Działkowy 'Relaks 1'. Nie ma konieczności ewakuacji budynków mieszkalnych" - informuje w komunikacie miasto Bolesławiec.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu poinformował, że od godziny 11.30 z tras autobusów zostaną wyłączone przystanki Gałczyńskiego Pętla oraz Gałczyńskiego ZEC. Autobusy linii 3, 6, 9, 10, 11 będą odjeżdżały z najbliższego przystanku Jana Pawła Szkoła.

"Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie spokoju. Działania są prowadzone z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa" - apeluje miasto.

O zakończeniu akcji, podjęciu niewybuchu oraz przywróceniu ruchu drogowego i kursowania autobusów służby mają poinformować w osobnym komunikacie.

