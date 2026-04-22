Wrocław

Akcja saperów po znalezieniu niewybuchu. Zamknięta część miasta

Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Bolesławcu
W Bolesławcu (Dolnośląskie) przy alei Tysiąclecia znaleziono niewybuch, w związku z czym wezwano saperów. Od godziny 11:30 do odwołania zamknięty zostanie fragment ulicy Tysiąclecia, a część obiektów ewakuowana.

We wtorek, 21 kwietnia na parkingu przy alei Tysiąclecia w Bolesławcu znaleziono niewybuch. W środę przeprowadzona zostanie akcja saperska, w związku z czym wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w ruchu oraz ewakuację wybranych obiektów i terenów.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, czynności saperskie rozpoczną się około godziny 12. Wcześniej, do godziny 11.30, osoby przebywające na terenie pobliskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks 1" muszą opuścić działki. Policja zapowiada również możliwe utrudnienia w ruchu na alei Tysiąclecia oraz ulicy Gałczyńskiego.

Ewakuacja ogródków działkowych i zamknięte ulice

Komunikat w tej sprawie wydało także miasto Bolesławiec.

"Od godziny 11.30 do odwołania zamknięty zostanie odcinek ul. Tysiąclecia – od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do ronda Solidarności. W związku z prowadzoną akcją obowiązywać będzie ewakuacja następujących obiektów i terenów: Zespół Szkół Budowlanych, sklep Biedronka, stacja Orlen, Intermarché, Bricomarché, Rodzinny Ogród Działkowy 'Relaks 1'. Nie ma konieczności ewakuacji budynków mieszkalnych" - informuje w komunikacie miasto Bolesławiec.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu poinformował, że od godziny 11.30 z tras autobusów zostaną wyłączone przystanki Gałczyńskiego Pętla oraz Gałczyńskiego ZEC. Autobusy linii 3, 6, 9, 10, 11 będą odjeżdżały z najbliższego przystanku Jana Pawła Szkoła.

"Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie spokoju. Działania są prowadzone z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa" - apeluje miasto.

O zakończeniu akcji, podjęciu niewybuchu oraz przywróceniu ruchu drogowego i kursowania autobusów służby mają poinformować w osobnym komunikacie.

Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
WARSZAWA
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
WARSZAWA
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
WARSZAWA
pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

BolesławiecDolny ŚląskNiewybuch
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "ma odczuć, że doprowadził do rebelii"
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną
Polska
Pijany mechanik jechał autem klientki
Pijany mechanik jechał autem klientki
Wrocław
Pilne
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
BIZNES
imageTitle
Odłamki szkła spadły na głowę trenera. "Walił w szybę z całych sił"
EUROSPORT
Ciężarówka przebiła bariery
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kilka kilometrów korka
WARSZAWA
Meta Platforms
Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
BIZNES
Skwer znajduje się w sercu dzielnicy Bałuty
"Ktoś upadł na głowę". To tu zaplanowano juwenalia
Piotr Krysztofiak
Przymrozki
Tu noc i poranek będą zimne. Alarmy IMGW
METEO
Okno życia (zdjęcie ilustracyjne)
1,5-roczny chłopiec w oknie życia
Szczecin
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Słowacja o terminie wznowienia dostaw ropy
BIZNES
imageTitle
Juventus zaprasza Lewandowskiego. Padła konkretna oferta
EUROSPORT
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
WARSZAWA
rosja telefon internet
Niepokojące wyniki badań. Rośnie skala oszustw
BIZNES
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
WARSZAWA
Bill Gates
Bill Gates ograniczy zatrudnienie. W tle sprawa Epsteina
BIZNES
Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty
To nie był nieszczęśliwy wypadek. Trzyletnia Róża nie żyje, rodzice zastępczy oskarżeni o zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Jeden z najważniejszych wyścigów świata na dłużej w Eurosporcie
EUROSPORT
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
WARSZAWA
Dwie osoby zatrzymane w śledztwie w sprawie pseudokancelarii prawnej
Nie są prawnikami, ale założyli kancelarię i podpisywali umowy leasingowe
Poznań
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa odwołuje tysiące lotów. Problemy dla polskich pasażerów
BIZNES
Głosowanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
Szpitale mają długi, trwa referendum w sprawie połączenia placówek
Mateusz Czajka
Elon Musk
Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój AI
BIZNES
Oskarżony Gruzin Mamuka K. na sali łódzkiego Sądu Okręgowego
25 lat więzienia zamiast dożywocia za zabójstwo Pauliny. Prokuratura o kasacji
Łódź
United Airlines Boeing
Gigant lotniczy rozczarowuje prognozami
BIZNES
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Pałac Prezydencki
Wpadka kancelarii prezydenta? Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy
Polska
58 min
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Kulisy spotkania Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Co powiedział premier?
Podcast polityczny
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Będą Rosjanie, nie będzie zawodów. Norwegowie nieugięci
EUROSPORT

