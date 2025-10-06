Klasy są wyposażone, korytarzom też nic nie brakuje. Szkoła wraca do normalności po powodzi

Dzieci wróciły do szkoły w Bardzie Źródło: TVN24

- Straty były ogromne, wszystkie pomieszczenia budynku, wszystkie sale szkolne i przedszkolne były zniszczone. Łącznie z salą gimnastyczną, a także pomieszczeniami przyszkolnymi, czyli na przykład kotłownią – opisuje Katarzyna Krzesińska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z filią w Przyłęku.

Jak tłumaczy rozmówczyni TVN24, zniszczenia były tak wielkie, że nie było możliwości, by w szkole przebywali uczniowie.

"Dzieci są przeszczęśliwe"

Dziś jednak w bardzkiej szkole trwa święto. - Powracamy w 100 procentach do normalności, powróciły wszystkie klasy I-IV, mamy też od środy cztery grupy przedszkolne. Dzieci są przeszczęśliwe, część już dążyła zwiedzić całą szkołę. Klasy są piękne, wyposażone w nowoczesne meble i nowoczesny sprzęt. Korytarzom też nic nie brakuje - wylicza dyrektorka.

- To jest coś cudownego, że udało się w tak krótkim czasie odbudować tę szkołę. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi – mówi jedna z mieszkanek Barda.

