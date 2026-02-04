Logo strona główna
Wrocław

Pomylił zjazdy, wjechał pod prąd. Czołowe zderzenie

wypadek a4 02
Na A4 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów
Źródło: Dolnośląskie Alarmowo
Dwa samochody zderzyły się czołowo na autostradzie A4. Droga w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. Jeden z kierowców pomylił zjazdy i na autostradę wjechał pod prąd.

Do czołowego zderzenia dwóch pojazdów doszło na autostradzie A4 na wysokości miasta Szymanowice w powiecie legnickim.

Czołowe zderzenie na A4
Czołowe zderzenie na A4
Źródło: Dolnośląskie Alarmowo

Jak poinformował dyżurny dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, jeden z kierowców pomylił zjazdy i wjechał pod prąd na A4 w kierunku Wrocławia. Wtedy doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów.

Trasa w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana.

Czołowe zderzenie na A4
Czołowe zderzenie na A4
Źródło: Dolnośląskie Alarmowo

Jedna osoba została wyciągnięta z samochodu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.

pc

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląskie Alarmowo

dolnośląskieAutostradyAutostrada A4samochodykolizjaStraż pożarna
