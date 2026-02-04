Pomylił zjazdy, wjechał pod prąd. Czołowe zderzenie

Do czołowego zderzenia dwóch pojazdów doszło na autostradzie A4 na wysokości miasta Szymanowice w powiecie legnickim.
Jak poinformował dyżurny dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, jeden z kierowców pomylił zjazdy i wjechał pod prąd na A4 w kierunku Wrocławia. Wtedy doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów.
Trasa w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana.
Jedna osoba została wyciągnięta z samochodu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję.
