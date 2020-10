Nad Odrą we Wrocławiu złapali aligatora

"Nie stanowi zagrożenia"

Nie wiadomo jak gad, przypominający aligatora, znalazł się na wolności. Nie wiadomo też, jak dużo czasu tam spędził. Policja apelowała, by mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska nie szukali gada na własną rękę. - Teren jest podmokły, obok znajduje się rzeka, a to stanowi ryzyko poślizgnięcia się i wpadnięcia do wody. Co więcej, nasza obecność może spłoszyć zwierzę i przeszkodzić służbom w jego zatrzymaniu - podkreślał Rajski.