Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie Źródło: TVN24

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Tradycją Finałów stały się już aukcje internetowe. Po raz kolejny dziennikarze i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane między innymi z produkcji TVN Warner Bros. Discovery włączają się do gry z Orkiestrą, organizując aukcje dla WOŚP.

Mroźna kąpiel, wspólne wejście na polską górę

Dziennikarz TVN24 Radosław Mróz proponuje mroźną kąpiel w przeręblu. "Zapraszam na wyjątkowe spotkanie z zimnem i dobrą energią! W planie wspólna rozgrzewka przygotowująca ciało do niskiej temperatury, bezpieczne wejście do wody i morsowanie. Oczywiście będziemy mieć czas na swobodną rozmowę, wymianę doświadczeń i regenerację przy kubku gorącej herbaty" -zachęca dziennikarz. We wspólnym morsowaniu udział może wziąć grupa licząca do 20 osób.

MROŹNA KĄPIEL Z RADOSŁAWEM MROZEM

Mroźna kąpiel z Radosławem Mrozem Źródło: TVN24

Dziennikarz TVN24 Robert Kantereit natomiast zaprasza na wspólne wejście na dowolnie wybraną górę w Polsce, z wyjątkiem Tatr. Prowadzący program "Wstajesz i wiesz" TVN24 zachęca do wzięcia udziału w aukcji, w której "każdy krok ma znaczenie - nie tylko na szlaku, ale przede wszystkim w pomaganiu". I oferuje między innymi "tempo i trasę dostosowane do uczestnika - rekreacyjnie lub bardziej ambitnie" oraz "świetną okazję na aktywne spędzenie czasu, rozmowę i kontakt z naturą".

WSPÓLNE WEJŚCIE NA DOWOLNIE WYBRANĄ GÓRĘ Z ROBERTEM KANTEREITEM

Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem Źródło: TVN24

Zwycięzca 14. edycji programu "Top Model" Michał Kot zaprasza na godzinną lekcję bachaty. "To nie tylko nauka kroków, ale także praca z ruchem, rytmem i pewnością siebie - w swobodnej, pełnej dobrej energii atmosferze. Zabierz partnera lub zaproś grupę przyjaciół (do 10 osób) i wspólnie zanurzcie się w świecie tańca" - zachęca model i nauczyciel tańca.

LEKCJA BACHATY Z MICHAŁEM KOTEM

Lekcja bachaty z Michałem Kotem Źródło: TVN WBD / WOŚP

Wspólna kolacja, wizyta na planie, wywiady z najmłodszymi

Aktor i gospodarz programu "The Floor" Mikołaj Roznerski - wspólnie ze stacją TVN - pod młotek przekazał zaproszenie na wspólną kolację. "Zapraszam na kolację, podczas której spędzimy razem czas w kameralnej atmosferze, pełnej rozmów, ciekawostek z planu 'The Floor' i doskonałego jedzenia" - czytamy w opisie aukcji. Zaproszenie jest jedno- lub dwuosobowe.

WSPÓLNA KOLACJA Z MIKOŁAJEM ROZNERSKIM

Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację Źródło: TVN

Paulina Krupińska - wspólnie ze stacją TVN - zaprasza na plan 17. edycji programu "Mam Talent!". "Zwycięzca otrzyma zaproszenie na plan zdjęciowy programu 'Mam Talent!' podczas realizacji odcinków półfinałowych lub finału na żywo, w jednym z wybranych terminów. To niepowtarzalna okazja, by zajrzeć tam, gdzie nie sięgają kamery, spotkać jurorów i prowadzących, zasiąść na widowni i obserwować występy uczestników doświadczając emocji na żywo" - czytamy w opisie aukcji.

ZAPROSZENIE NA PLAN "MAM TALENT!"

Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!" Źródło: TVN

Z inicjatywą wyszedł także Bartek Dajnowski, reporter "Dzień Dobry TVN", specjalizujący się w rozmowach z najmłodszymi. Do wylicytowania jest wizyta ekipy "Dzień Dobry TVN" w szkole lub przedszkolu wskazanym przez zwycięzcę aukcji. To w niej dziennikarz przeprowadzi wywiady z dziećmi.

"To nie tylko świetna zabawa, ale też wyjątkowe doświadczenie, które zostanie z dziećmi na długo. Efekty zostaną wyemitowane jako materiał w programie 'Dzień Dobry TVN'. Przed nagraniem wspólnie ustalimy temat rozmów, tak aby dzieci czuły się swobodnie. Całość odbędzie się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, dopasowanej do wieku uczestników" - zachęca reporter.

BARTEK DAJNOWSKI PRZEPYTA WASZE DZIECI