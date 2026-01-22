Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

Kiedyś uratował ich sprzęt od Jurka Owsiaka. Od lat dla grają dla WOŚP całym sercem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIEWIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Kuba, Wiktor, Staś i Jagienka od lat dla grają dla WOŚP całym sercem - mali i duzi, zdrowi i ci po przejściach. Zbierają rodziny, a nawet całe orkiestrowe pokolenia.

- Sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uratował życie mi, a później uratował życie mojemu szkrabowi – mówi mama Stasia, Małgorzata Andrzejewska.

Dziś ten szkrab ma już sześć lat i po raz piąty będzie kwestować z puszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chłopiec urodził się w 24 tygodniu ciąży, ważył zaledwie 500 gramów.

- Urodziłam wcześniaka, który wylądował na oddziale na Polnej, który roi się od serduszek - przyznaje Małgorzata Andrzejewska. Stasiowi pomógł respirator i inkubator z czerwoną naklejką. Swój pierwszy orkiestrowy finał spędził na oddziale neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu.

Pomógł im sprzęt od Jurka Owsiaka. Teraz sami grają z WOŚP

Wiktorowi, Sylwestrowi i Laurze oraz ich młodszemu bratu Kubie w kryzysowym momencie też pomógł sprzęt od Jurka Owsiaka. Dzieci miały wady serca - jedno z nich pęknięte płuco i dużą niedokrwistość. – 28. tydzień, skrajne wcześniactwo. Powiedziano mi, że mogą nie przeżyć – mówi mama dzieci, Elżbieta Królikowska-Śmieja.

I właśnie dlatego trojaczki z Dzierżoniowa razem z bratem od najmłodszych lat kwestują. Dziś robią to nadal, ale już jako młodzi dorośli. – Dla mnie to jest tradycja rodzinna – przyznaje Jakub Śmieja. – Zawsze jak zbieram to mam w głowie taką myśl, że robię to, bo gdyby kiedyś tego też nie robił, nie byłoby mnie tutaj - dodaje Sylwester Śmieja.

Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Źródło: TVN24

Podobnie jak 16-letniej dziś Jagienki Hursztyn. - Zobaczyłam naklejkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na OIOM-ie, jak byłam po operacji – wspomina.

Charakterystyczne serduszka naklejone na medycznym sprzęcie Jagna już dawno przestała liczyć – zamiast tego liczy na hojność darczyńców i od dziewięciu lat składa puszki w sztabie.

W finał WOŚP zaangażowanych jest 120 tysięcy wolontariuszy

To tylko kilka przykładów tych, którym kiedyś Orkiestra pomogła. Teraz oni sami pomagają. Angażując się w zbiórkę spłacają symboliczny dług wdzięczności. – Ja dobro otrzymałam i teraz chcę dzielić się z innymi - mówi Karolina Złotorzyńska, która zachorowała na cukrzycę w 2005 roku. Rok później dostała sprzęt od Orkiestry.

- Pompa towarzyszy mi od 20 lat. Codziennie jest ze mną. Jest to sprzęt, który ułatwia mi życie i jakby dzięki Orkiestrze mam możliwość, że z niego korzystam i od tamtego momentu wspieram Orkiestrę sama, czuję taką potrzebę – podkreśla młoda dziewczyna.

W tym roku w finał WOŚP zaangażowanych jest 120 tysięcy wolontariuszy. Często łączy je podobna historia: żyją lub zostali wyleczeni dzięki sprzętowi z czerwonym serduszkiem - grają do jednej bramki i jednej puszki.

- Wiele ludzi myślę, że nawet nie ma pojęcia, ile osób, które mijają na ulicy, zostało uratowanych przez WOŚP - zwraca uwagę Sylwester Śmieja.

OGLĄDAJ: Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego"