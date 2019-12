Dwupoziomowy autobus uderzył w drzewo. "Ludzie krzyczeli, bardzo się bałem"

Sześć osób zginęło, a 40 zostało rannych w wypadku dwupoziomowego autobusu, do którego doszło w środę na północy Hongkongu w pobliżu granicy z Chinami. Pojazd uderzył w drzewo, niemal całe górne piętro pojazdu zostało zniszczone. - Ludzie krzyczeli, kilku pasażerów zostało wyrzuconych z autobusu. Bardzo się bałem - relacjonował jeden z ocalałych.

Do wypadku doszło po południu czasu miejscowego na autostradzie w regionie Sheung Shui

na Nowych Terytoriach, w północnym rejonie Hongkongu. Miejscowe media podają, że autobus wjechał w drzewo, a po uderzeniu co najmniej trzy osoby wypadły z pojazdu.

Zabici to trzej mężczyźni i trzy kobiety. Według policji śmierć pięciu osób stwierdzono na miejscu, a szósta zmarła w szpitalu. Jak podają lokalne media, w wypadku rannych zostało 40 osób.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Dwupoziomowy autobus uderzył w drzewo na północy Hongkongu

Niemal całe górne piętro pojazdu zostało zniszczone, część siedzeń wypadła na zewnątrz. Zmiażdżona została także przednia szyba pojazdu. - Ludzie krzyczeli, kilku pasażerów zostało wyrzuconych z autobusu. Bardzo się bałem - relacjonował jeden z pasażerów. Inny ocalały powiedział hongkońskiej telewizji, że w momencie wypadku spał: - Kiedy się obudziłem, byłem uwięziony w swoim siedzeniu.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Tragiczny wypadek autobusu w Hongkongu

Kondolencje i wyrazy współczucia

Departament Transportu wyraził "głębokie zaniepokojenie" wypadkiem i zapowiedział dogłębne śledztwo w tej sprawie. Resort przekazał, że będzie ściśle współpracować z policją, by wyjaśnić przyczyny tragedii. "Policja przekazuje głębokie wyrazy współczucia rodzinom ofiar, które straciły życie lub doznały obrażeń w tym wypadku" - napisano Twitterze miejscowej policji.



Emergency rescue and investigation are underway. The Police express deep condolences to the family members of the victims who lost their lives or sustained injuries in this accident. — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) December 18, 2019

Kondolencje złożyła także szefowa władz Hongkongu Carrie Lam, która oświadczyła, że jest zszokowana i zasmucona wypadkiem. Lam poinstruowała Departament Opieki Społecznej, Departament Spraw Wewnętrznych oraz władze szpitali, by zapewniły wszelkie potrzebne wsparcie rannym oraz bliskim ofiar.

Hongkong szczyci się jednym z najlepszych na świecie systemów transportu publicznego, ale tragiczne wypadki autobusów w tym kraju nie są rzadkością. W tym gęsto zaludnionym mieście jest wiele krętych, wąskich i często stromych dróg. Jak wskazują związki zawodowe, przyczyną wypadków jest także zmęczenie kierowców, wynikające z wielogodzinnych zmian i nocnych kursów.