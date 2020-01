Synek odebrał medal na pogrzebie ojca. "Tatusiu, kocham cię jak stąd do księżyca"





19-miesięczny Harvey Keaton odebrał medal przyznany pośmiertnie jego ojcu strażakowi. Geoffrey Keaton zginął 19 grudnia w trakcie gaszenia pożaru w mieście Buxton w Australii, został pochowany w czwartek 2 stycznia w pobliżu Sydney. Na pogrzebie obecny był premier Australii Scott Morrison.

Ogień pustoszy Australię. Od piątku będzie obowiązywał stan wyjątkowy Australijskie... czytaj dalej » Poruszające zdjęcia z pogrzebu Geoffrey'a Keatona zamieściła w internecie miejscowa jednostka straży pożarnej. Na jednej z fotografii widać małego chłopca ze smoczkiem, który ubrany w strażacki strój, odbiera medal przyznany pośmiertnie jego ojcu za "odwagę i wierną służbę". Na innym zdjęciu widzimy trumnę i kubek z napisem "Tatusiu, kocham cię jak stąd do księżyca i z powrotem".

"Dziś pożegnaliśmy jednego z nas" - napisali w mediach społecznościowych strażacy.

Na pogrzebie 32-letniego strażaka obecny był premier Australii Scott Morrison.

Geoffrey Keaton był jednym z dwóch strażaków, którzy zginęli 19 grudnia w miejscowości Buxton, w Nowej Południowej Walii w trakcie akcji gaśniczej. Na ich wóz strażacki spadł konar płonącego drzewa. Drugi ze strażaków, który zmarł w wypadku - 36-letni Andrew O'Dwyer zostanie pochowany w przyszłym tygodniu.

Źródło: PAP/EPA/NSW RFS HANDOUT Kubek z napisem "Tatusiu, kocham cię jak stąd do księżyca" postawiony był przy trumnie

Australia walczy z pożarami

W pożarach w Australii zginęło już co najmniej 18 osób, kilkadziesiąt jest zaginionych. Szczególnie tragiczna sytuacja panuje w Nowej Południowej Walii, gdzie od 3 stycznia obowiązuje stan wyjątkowy. Trwa tam ewakuacja ludności, w południowo-wschodniej części stanu spłonęło 1,3 tys. domów. Dziesiątki tysięcy turystów zostało zmuszonych do przerwania wakacji i natychmiastowego wyjazdu z kurortów. To jedna z największych akcji ewakuacyjnych w historii Australii.

Skuteczną walkę z pożarami utrudniają wichury i temperatura przekraczająca 40 stopni Celsjusza.

