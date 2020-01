Reuters: Amerykanie podejrzewają, że boeing został przez pomyłkę zestrzelony

Stacja CNN i agencja Reutera cytujące źródła w amerykańskiej administracji podały w czwartkowe popołudnie, że ukraiński boeing, który rozbił się w Teheranie, prawdopodobnie został omyłkowo zestrzelony przez irańskie wojsko.

Po katastrofie boeinga w Iranie Ukraińcy mają szukać odłamków rosyjskiej rakiety Ukraińscy śledczy... czytaj dalej » Agencja Reutera powołuje się na przedstawiciela administracji w Waszyngtonie, który przekazał, że amerykańskie satelity "wychwyciły moment odpalenia dwóch pocisków krótko przed startem samolotu" z lotniska w stolicy Iranu.

Wkrótce potem satelita zauważył ślad eksplozji w otoczeniu lotniska.

"Dwaj przedstawiciele administracji w Waszyngtonie uważają, że zestrzelenie było przypadkowe" - czytamy w depeszy Reutera.

"Newsweek", który powołuje się na przedstawicieli Pentagonu oraz wywiadu USA i Iraku, pisze, że samolot został strącony przez irański rakietowy system obrony przeciwlotniczej. Według rozmówców gazety ukraińską maszynę mogła strącić rakieta ziemia-powietrze Tor-M1 rosyjskiej produkcji.

Przedstawiciel Pentagonu powiedział, że zdaniem jego resortu boeing został zaatakowany przypadkiem.

Pentagon odmówił jednak oficjalnego komentarza w tej sprawie. Koncern Boeinga również nie skomentował tych doniesień.

Oglądaj Wideo: whitehouse.gov Trump o katastrofie boeinga: ktoś mógł popełnić błąd CNN podaje, że w amerykańskich służbach z kolejnymi godzinami "wzrasta przekonanie" o tym, że 176 osób na pokładzie boeinga zginęło w wyniku pomyłki irańskiej obrony przeciwlotniczej.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump również cytowany przez amerykańskie media, powiedział, że "ktoś po drugiej stronie mógł się pomylić". - Nie nasz system. Nie ma to nic wspólnego z nami - podkreślił.

Dodał, że w sprawie samolotu "ma złe przeczucia".

"Nielogiczne plotki"

Szef irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego Ali Abedzadeh zaprzeczył, by ukraiński samolot został trafiony pociskiem, a tego typu twierdzenia nazwał "nielogicznymi plotkami" - podała w czwartek półoficjalna irańska agencja informacyjna ISNA.

- Z naukowego punktu widzenia jest to niemożliwe - powiedział Abedzadeh, cytowany przez agencję.

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Ukraiński samolot pasażerski rozbił się po starcie z lotniska w Teheranie Fot. Rohhollah Vadati/AFP/East News















176 ofiar katastrofy

Samolot Boeing 737-800 należący do linii UIA rozbił się w środę rano wkrótce po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Tehran-Imam Khomeini. Maszyna miała wylądować w Kijowie o godz. 8 czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce).

Nowe ustalenia w sprawie katastrofy. Media: samolot płonął, załoga próbowała zawrócić Załoga samolotu... czytaj dalej » Jedną z wersji tego zdarzenia, jaką rozpatruje strona ukraińska, jest zestrzelenie samolotu z użyciem rosyjskiej rakiety ziemia-powietrze. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow mówił wcześniej w czwartek, że mogą o tym świadczyć dane opublikowane w internecie - nie wskazał jednak jakie.

"Badane są różne wersje nieoczekiwanego upadku samolotu. Wśród głównych jest zestrzelenie samolotu rakietą Tor (…)" - oświadczył Daniłow.

Inne rozpatrywane wersje mówią o zderzeniu samolotu z dronem bądź innym latającym obiektem, o wybuchu silnika z przyczyn technicznych oraz o eksplozji we wnętrzu boeinga w wyniku aktu terroru.

W związku z tragedią czwartek jest na Ukrainie dniem żałoby narodowej.

Kijów: za wcześnie mówić o przyczynach katastrofy

Ukraińscy specjaliści polecieli do Iranu. Mają szukać "odłamków rosyjskiej rakiet" Co tak naprawdę... czytaj dalej » Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem poprowadził naradę sztabu operacyjnego, powołanego w związku z katastrofą lotniczą w Teheranie. Biuro prezydenckie w Kijowie przekazało, że w Iranie znajduje się już 45 ukraińskich specjalistów, wysłanych tam dla zbadania przyczyn tragedii.



"Przeglądają oni szczątki samolotu, pobierają próbki DNA rodzin ofiar w celu identyfikacji ciał i przewiezienia ich do kraju" - poinformowano.



Biuro podało, że Zełenski przeprowadził w czwartek rozmowy telefoniczne z premierami Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz prezydentami Iranu i Afganistanu. Obywatele tych państw są wśród ofiar katastrofy.



"Szef państwa podkreśla, że Ukraina zainteresowana jest przejrzystym i obiektywnym śledztwem. Na naradzie sztabu operacyjnego zaznaczono, że śledztwo znajduje się na zbyt wczesnym etapie, by mówić o konkretnych szczegółach. Rozpatrywane jest kilka wersji przyczyn katastrofy" - poinformowało biuro prezydenta Ukrainy.

Prezydent Iranu zapewnia o jawności śledztwa

Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapewnił w czwartek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że jego kraj chce pełnego zbadania przyczyn katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego w Teheranie i przekaże ekspertom z Kijowa wszelkie informacje na ten temat.

Najtragiczniejsza katastrofa dla Kanady od 35 lat. "Wszyscy płaczą" Młode małżeństwo,... czytaj dalej » Zełenski przekazał Rowhaniemu kondolencje w związku ze śmiercią obywateli Iranu w katastrofie i poinformował, że ukraińscy specjaliści uczestniczą w badaniu okoliczności tragedii na miejscu zdarzenia.

"Mam nadzieję, że będzie pan sprzyjał przeprowadzeniu transparentnego, wszechstronnego i obiektywnego śledztwa w celu jak najszybszego ustalenia przyczyn tragedii" - oświadczył.

"Strona irańska zapewniła, że pragnie pełnej współpracy dla obiektywnego śledztwa i wyjaśnienia okoliczności katastrofy. Hasan Rowhani podkreślił, że Iran będzie udzielał grupie ukraińskich ekspertów operacyjnego dostępu do wszelkich niezbędnych danych" - poinformowało biuro prezydenta Ukrainy.

Kanada też chce uczestniczyć w śledztwie

W czwartek w Ottawie opublikowano treści rozmowy telefonicznej szefa MSZ Kanady Francoisa-Philippe'a Champagne'a z szefem dyplomacji Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem.

Champagne podkreślił w niej, że Kanada chce uczestniczyć w śledztwie, gdyż ma wiele pytań w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu. Z treści rozmowy nie wynika, że Iran zgodził się na udział strony kanadyjskiej w dochodzeniu.

Jak pisze agencja AP, współpraca między krajami może być utrudniona, gdyż Kanada w 2012 roku zamknęła swoją ambasadę w Iranie, wydaliła irańskich dyplomatów i zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Teheranem. Champagne potępił też atak Iranu na bazy USA w Iraku, w których stacjonują m.in. żołnierze kanadyjscy.

Źródło: PAP/Reuters / Adam Ziemienowicz Katastrofa lotnicza w Iranie