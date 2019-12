Katolicy wspominają pierwszego chrześcijańskiego męczennika

Video: tvn24

Ojciec Jacek Szymczak o przesłaniu Świąt Bożego Narodzenia

- Kiedy pomylą się nam ornamenty z fundamentami, to one bardzo szybko wysysają z nas, to co jest związane z entuzjazmem, radością. Bardzo często mamy skłonność przykrywania twardą, sztywną skorupą, skorupą tradycji czegoś, co jest bardzo proste i oczywiste - wskazywał w TVN24 dominikanin, ojciec Jacek Szymczak. Mówił o tym, co należy zrobić, aby same przygotowania do Świąt nie przysłoniły ich głównego przesłania i wartości.

»