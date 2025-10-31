Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci

W Ugandzie zeszła lawina błotna. 9 osób nie żyje Źródło: Reutres

W wyniku osunięć ziemi, które nawiedziły dystrykty Bukwo i Kween we wschodniej Ugandzie, zginęło co najmniej dziewięć osób. Sześć z nich było członkami jednej rodziny. Do tragedii doszło po intensywnych opadach deszczu, które w nocy nawiedziły subregion Sebei.

W środę wieczorem w dystrykcie Kween lawina błotna pochłonęła dom, zabijając sześć osób. Do kolejnego zdarzenia doszło w czwartek rano w sąsiednim dystrykcie Bukwo. Zginęło wówczas troje dzieci.

Jak opowiedziała lokalna wódz wioski Kaptang Judith Chelangat, w czwartek około godziny trzeciej nad ranem otrzymała telefon z informacją, że niemal wszyscy mieszkańcy wioski zginęli i pilnie potrzebna jest pomoc. Razem z mężem szybko udała się na miejsce katastrofy. Ratownicy mieli trudności z dostępem do domów pokrytych błotem. Dopiero około godziny piątej rano, kiedy przybyło więcej osób, udało się odnaleźć ciała ofiar. W dwóch domach znaleziono również dwóch ocalałych, którzy w ostatniej chwili uciekli z budynków.

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa

Przedstawiciel ugandyjskiego oddziału Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża Moses Checho, poinformował, że trzy w katastrofie zniszczone zostały trzy gospodarstwa domowe. Poza sześcioma ofiarami śmiertelnymi cztery osoby są poważnie ranne - przebywają w szpitalu. Ratownicy wraz z mieszkańcami usuwali błoto i gruzy w poszukiwaniu ciał.

Opady deszczu zakłóciły również ruch drogowy. Most na drodze między Kapchorwa a Suam został zasypany błotem i szczątkami niesionymi przez powódź. Dostęp do miasta Bukwo pozostaje utrudniony ze względu na złą pogodę i stan dróg, co komplikuje działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Ratownicy z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża współpracują z lokalnymi władzami i społecznością, by kontynuować operacje i dalej nieść pomoc poszkodowanym.