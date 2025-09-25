Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli

Jak informują wenezuelskie media, do trzęsienia ziemi doszło w środę około godziny 18.21 czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się w okolicach miasta Mene Grande w odległości ponad 600 kilometrów od stolicy kraju, Caracas. Najsilniejszy wstrząs, o magnitudzie 6,2, miał miejsce na głębokości około 8 kilometrów. Trzęsienie było odczuwalne w kilku stanach oraz w sąsiedniej Kolumbii.
Inspekcja budynków
Z powodu trzęsienia wiele osób opuściło budynki mieszkalne i biurowe w rejonach przygranicznych. Na razie nie zgłoszono informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców. W miastach Mene Grande oraz Pampan odnotowano pęknięcia w budynkach, a na niektórych obszarach mieszkalnych nie było prądu. Na miejscu pracują służby, które oceniają powstałe szkody oraz kontrolują stan kluczowych miejsc, takich jak szpitale czy urzędy.
Według ministra komunikacji Freddy'ego Ñáñeza pojawiły się także wstrząsy wtórne o magnitudzie 3,9 oraz 5,4. Władze lokalne zaleciły mieszkańcom zachowanie spokoju i przeprowadzenie inspekcji budynków. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment trzęsienia ziemi.
Jak podaje Deutsche Welle, około 80 procent mieszkańców Wenezueli żyje na obszarach aktywnych sejsmicznie. Jednak ostatnie poważne trzęsienie ziemi odnotowano tam w 1997 roku. W stanie Sucre na wschodzie kraju zginęło wtedy co najmniej 81 osób.
