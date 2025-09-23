Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Woda porwała turystkę z kempingu. Na oczach męża

Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Powodzie na Północy Włoch. Służby prowadzą akcje ratunkowe
Źródło: Reuters
Niemiecka turystka zaginęła na kempingu w regionie Piemont, we Włoszech, podczas gwałtownej burzy. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nie udało się jej wciąż odnaleźć. Z informacji podanych przez służby wynika, że teren kempingu, na którym przebywała, wciąż jest całkowicie zalany.

Trwają poszukiwania niemieckiej wczasowiczki, która w poniedziałek, 22 września, zaginęła we Włoszech. Kobieta i jej mąż przebywali w kamperze na kempingu Lago Isola w regionie Piemont na północy kraju, gdy ulewny deszcz spowodował wystąpienie pobliskiego strumienia Valla z brzegów. Jak podaje agencja ANSA, małżonkowie zauważyli powódź, gdy było jeszcze ciemno i próbowali uciec pieszo. Mężczyzna, niosąc psa, zdołał się oddalić. 64-letnia kobieta prawdopodobnie poślizgnęła się i na oczach męża została porwana przez prąd wraz z drugim psem.

Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Włochy. Zalany kemping Lago Isola w regionie Piemont, 22 września 2025
Źródło: Reuters

"Coś takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło"

Według informacji strażaków w momencie burzy na kempingu przebywało około 20 osób. Wszyscy prócz niemieckiej pary zostali ewakuowani. Służby poszukują kobiety kolejną dobę przy użyciu dronów, śmigłowca i przy wsparciu strażaków z okolicznych jednostek. Do poszukiwań dołączyli także nurkowie.

Jak donosi niemiecka telewizja RTL, z powietrza widać, że teren wokół kempingu jest całkowicie zalany. Właściciel kempingu, Pieter Witschge, w rozmowie z włoską gazetą "La Stampa" przyznał, że "widzieli wodę sięgającą ponad metr". Dodał, że "są tam od 20 lat, ale coś takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło".

Załamanie pogody spowodowało, że w wielu miastach, w tym w Mediolanie i Como, doszło do podtopień. Strażacy otrzymali dziesiątki zgłoszeń dotyczących osuwisk. Jak zauważają media, zbiorniki retencyjne szybko się przepełniły. Meteorolodzy przewidują dalsze opady deszczu w nadchodzących dniach.

Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
Dowiedz się więcej:

Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: merkur.de, ansa.it, RTL

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Włochy
Czytaj także:
Zamierające drzewa iglaste w Arboretum
Iglaki zamierają w samym środku Polski
Polska
Most
Wezbrana rzeka niszczy most. Nagranie
Świat
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
Ciekawostki
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Zniszczenia na Filipinach
Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
Świat
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Trzęsienie ziemi w pobliżu San Francisco
Świat
Jesień, początek jesieni
Mamy już kalendarzową jesień
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Dziś będzie deszczowo i chłodno
Prognoza
Hiszpania piorun
Piorun trafił w słynną wieżę w Barcelonie
Świat
Noc, jesień, deszcz
Przed nami chłodna noc
Prognoza
Misja IMAP
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument
Nauka
Wieczór, noc, niebo, jezioro
Mieliśmy równonoc jesienną, ale dzień i noc nie były równe
Ciekawostki
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
Prognoza
Ragasa na Filipinach
Komunikat MSZ dla Polaków w Hongkongu. "Rozważ to przy planowaniu podróży"
Świat
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
Świat
Włochy
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
Świat
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
Świat
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
Polska
Chłodno, pochmurno, deszczowo i wietrznie
Duża różnica temperatury. Pogoda na dziś
Prognoza
Zanieczyszczenia światłem
"Nie ma już miejsca, gdzie nie byłoby zanieczyszczenia światłem"
Nauka
Burza, noc
Gdzie jest burza? Błyska się w dwóch regionach
Polska
Pochmurne nocne niebo
Chmury spowiją niebo nad częścią kraju
Prognoza
Upały w Polsce. Szczecin. Kurtyny wodne
Jakie było lato w Polsce?
Prognoza
shutterstock_2443875691
"Północny Pacyfik ma gorączkę"
Nauka
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Pogoda na 16 dni: idzie błyskawiczne ochłodzenie
Prognoza
Upał we Wrocławiu
IMGW ostrzega. Tu będzie gorąco, a tu zagrzmi
Prognoza
SWFO-L1 będzie dostarczać w czasie rzeczywistym obserwacje Słońca oraz wiatru słonecznego
"Musimy natychmiast wymienić te satelity"
Nauka
Pełnia Księżyca w Ornontowicach (Śląskie)
Ta jesień przyniesie nam trzy superpełnie Księżyca
Ciekawostki
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę
Dwie kobiety zaatakowane przez wiewiórkę. "Próbowała wskoczyć mi na twarz"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica