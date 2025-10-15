Skutki tajfunów w Wietnamie Źródło: Reuters

W ostatnich miesiącach Wietnam nawiedziły trzy potężne tajfuny. W sierpniu uderzył Kajiki, zabijając siedem osób, uszkadzając ponad 10 tysięcy budynków i niszcząc wiele hektarów upraw. We wrześniu do wybrzeży kraju dotarł Bualoi, a na początku października - Matmo. W niektórych rejonach kraju spadło łącznie ponad 900 litrów na metr kwadratowy, co skutkowało poważnymi powodziami. Łącznie tajfuny zabiły w tym roku w Wietnamie ponad 85 osób.

"Obecna sytuacja w Wietnamie naprawdę rozdziera serce"

We wtorek w Wietnamie wciąż padało. Jak podał portal Vietnam News, na północnym wschodzie kraju spadło od 20 do 40 l/mkw., a lokalnie nawet ponad 100 l/mkw. Pod wodą znajdowało się ponad trzy tysiące budynków w północnych prowincjach kraju, głównie w miastach Bac Ninh, Hanoi i Phu Tho. Władze podały, że poważnie uszkodzone zostały wały przeciwpowodziowe, a ponad 25 tysięcy domów nadal pozostawało bez prądu.

- Obecna sytuacja w Wietnamie naprawdę rozdziera serce. Zostało straconych ponad 85 cennych ludzkich istnień, setki zostały ranne, a tysiące rodzin straciły domy i źródła utrzymania - powiedziała w wywiadzie dla agencji Reuters Vu Thi Nga z organizacji charytatywnej World Vision International. Dodała, że choć Wietnam ciągle mierzy się z silnymi burzami, to w tym roku były one wyjątkowo częste i intensywne.

Miliardowe straty po tajfunach

Rząd Wietnamu ocenił straty gospodarcze spowodowane przez pogodę na ponad 1,2 miliarda dolarów. Najbardziej niszczycielski był tajfun Bualoi, który wywołał zniszczenia wyceniane na prawie 750 milionów dolarów, stając się trzecim najkosztowniejszym w historii kraju. W wyniku żywiołu wiele osób straciło cały dobytek życia. Vu Thi Nga wspomniała chociażby o kobiecie z prowincji Thanh Hoa:

- Powiedziała mi, że w swoim życiu nigdy nie widziała tak wysokiego poziomu wody - mówiła.

World Vision International współpracuje z rządem Wietnamu, lokalnymi władzami i organizacjami międzynarodowymi, aby zapewnić reagowanie kryzysowe i wsparcie. Nga powiedziała, że organizacja apeluje o 1,5 miliona dolarów, aby zapewnić 50 tys. potrzebującym, w tym dzieciom, natychmiastową pomoc oraz realizować długofalowe działania.

Pomoc zaoferowały także rządy innych krajów. W poniedziałek dotarł samolot z Japonii, a we wtorek wsparcie o wartości niemal dwóch milionów dolarów zapowiedziała Australia. Pomoc obejmuje najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak oczyszczacze do wody, koce czy przenośne kuchenki.