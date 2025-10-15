Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wietnam. Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"

|
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Skutki tajfunów w Wietnamie
Źródło: Reuters
Wietnam mierzy się ze szkodami spowodowanymi przez tegoroczne tajfuny. Zabiły one kilkadziesiąt osób i pozbawiły dachu nad głową tysiące kolejnych, powodując straty przekraczające miliard dolarów. W odbudowie kraju pomagają organizacje charytatywne i rządy innych państw.

W ostatnich miesiącach Wietnam nawiedziły trzy potężne tajfuny. W sierpniu uderzył Kajiki, zabijając siedem osób, uszkadzając ponad 10 tysięcy budynków i niszcząc wiele hektarów upraw. We wrześniu do wybrzeży kraju dotarł Bualoi, a na początku października - Matmo. W niektórych rejonach kraju spadło łącznie ponad 900 litrów na metr kwadratowy, co skutkowało poważnymi powodziami. Łącznie tajfuny zabiły w tym roku w Wietnamie ponad 85 osób.

"Obecna sytuacja w Wietnamie naprawdę rozdziera serce"

We wtorek w Wietnamie wciąż padało. Jak podał portal Vietnam News, na północnym wschodzie kraju spadło od 20 do 40 l/mkw., a lokalnie nawet ponad 100 l/mkw. Pod wodą znajdowało się ponad trzy tysiące budynków w północnych prowincjach kraju, głównie w miastach Bac Ninh, Hanoi i Phu Tho. Władze podały, że poważnie uszkodzone zostały wały przeciwpowodziowe, a ponad 25 tysięcy domów nadal pozostawało bez prądu.

- Obecna sytuacja w Wietnamie naprawdę rozdziera serce. Zostało straconych ponad 85 cennych ludzkich istnień, setki zostały ranne, a tysiące rodzin straciły domy i źródła utrzymania - powiedziała w wywiadzie dla agencji Reuters Vu Thi Nga z organizacji charytatywnej World Vision International. Dodała, że choć Wietnam ciągle mierzy się z silnymi burzami, to w tym roku były one wyjątkowo częste i intensywne.

"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"

Skutki tajfunów w Wietnamie
Skutki tajfunów w Wietnamie
Źródło: Reuters

Miliardowe straty po tajfunach

Rząd Wietnamu ocenił straty gospodarcze spowodowane przez pogodę na ponad 1,2 miliarda dolarów. Najbardziej niszczycielski był tajfun Bualoi, który wywołał zniszczenia wyceniane na prawie 750 milionów dolarów, stając się trzecim najkosztowniejszym w historii kraju. W wyniku żywiołu wiele osób straciło cały dobytek życia. Vu Thi Nga wspomniała chociażby o kobiecie z prowincji Thanh Hoa:

- Powiedziała mi, że w swoim życiu nigdy nie widziała tak wysokiego poziomu wody - mówiła.

World Vision International współpracuje z rządem Wietnamu, lokalnymi władzami i organizacjami międzynarodowymi, aby zapewnić reagowanie kryzysowe i wsparcie. Nga powiedziała, że organizacja apeluje o 1,5 miliona dolarów, aby zapewnić 50 tys. potrzebującym, w tym dzieciom, natychmiastową pomoc oraz realizować długofalowe działania.

Pomoc zaoferowały także rządy innych krajów. W poniedziałek dotarł samolot z Japonii, a we wtorek wsparcie o wartości niemal dwóch milionów dolarów zapowiedziała Australia. Pomoc obejmuje najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak oczyszczacze do wody, koce czy przenośne kuchenki.

Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, dantri.com.vn, vietnamnews.vn, NHK, reliefweb.int

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUONG THAI LINH

Udostępnij:
TAGI:
WietnamHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
Świat
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
Polska
Zimowe warunki w Kalifornii
Śnieg spadł w Kalifornii. Wcześniej niż zwykle
Świat
Popiół wulkaniczny na dachach domów po wybuchu wulkanu w Indonezji
Dachy przykryte "deszczem piasku"
Świat
Hipopotam
"Nasze" hipopotamy nie wyginęły, gdy zaczęła się epoka lodowcowa
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW. Kierowcy, uważajcie
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Dziś będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada
Prognoza
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica