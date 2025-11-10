Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa

Sobotniej nocy, po godzinie 1, hiszpańska gwardia cywilna otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach, które utknęły w jaskini Cueva del Agua w paśmie Pico de Europa na północy kraju. Na miejsce zostali wysłani członkowie Grupy Ratownictwa Górskiego i Interwencji (GREIM).
Uwięzieni przez ulewę
W oświadczeniu gwardia cywilna poinformowała o szczegółach zdarzenia. Mężczyźni weszli do jaskini około godziny 19 w piątek, aby dokończyć rozmieszczanie lin bezpieczeństwa przed planowaną na weekend wyprawą z innymi speleologami (badaczami jaskiń). Byli częścią pięcioosobowej grupy - ich towarzysze pozostali na zewnątrz.
Około godziny 19.30 rozszalała się burza, która spowodowała w jaskini gwałtowny wzrost poziomu wody, powstanie silnych prądów oraz wodospadów. Zamocowane już liny bezpieczeństwa zostały zalane, co uniemożliwiło mężczyznom powrót po własnych śladach. Pozostali członkowie wyprawy poinformowali o zdarzeniu służby ratunkowe.
Po dotarciu na miejsce i wejściu do jaskini ratownicy odnaleźli dwóch speleologów - 40-latka z miasta Salas i 47-latka z Oviedo. Obaj mieli oznaki lekkiej hipotermii, ale poza tym nic im się nie stało.
"Sprzęt, który mieli na sobie, nie sprostał zmianie pogody, która nastąpiła w ciągu zaledwie kilku minu" - przekazała gwardia cywilna w oświadczeniu.
Autorka/Autor: kp,ast
Źródło: La Vanguardia
Źródło zdjęcia głównego: ENEX/Guardia Civil