Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa

Sobotniej nocy, po godzinie 1, hiszpańska gwardia cywilna otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach, które utknęły w jaskini Cueva del Agua w paśmie Pico de Europa na północy kraju. Na miejsce zostali wysłani członkowie Grupy Ratownictwa Górskiego i Interwencji (GREIM).

Uwięzieni przez ulewę

W oświadczeniu gwardia cywilna poinformowała o szczegółach zdarzenia. Mężczyźni weszli do jaskini około godziny 19 w piątek, aby dokończyć rozmieszczanie lin bezpieczeństwa przed planowaną na weekend wyprawą z innymi speleologami (badaczami jaskiń). Byli częścią pięcioosobowej grupy - ich towarzysze pozostali na zewnątrz.

Około godziny 19.30 rozszalała się burza, która spowodowała w jaskini gwałtowny wzrost poziomu wody, powstanie silnych prądów oraz wodospadów. Zamocowane już liny bezpieczeństwa zostały zalane, co uniemożliwiło mężczyznom powrót po własnych śladach. Pozostali członkowie wyprawy poinformowali o zdarzeniu służby ratunkowe.

Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa Źródło: ENEX/Guardia Civil

Po dotarciu na miejsce i wejściu do jaskini ratownicy odnaleźli dwóch speleologów - 40-latka z miasta Salas i 47-latka z Oviedo. Obaj mieli oznaki lekkiej hipotermii, ale poza tym nic im się nie stało.

"Sprzęt, który mieli na sobie, nie sprostał zmianie pogody, która nastąpiła w ciągu zaledwie kilku minu" - przekazała gwardia cywilna w oświadczeniu.