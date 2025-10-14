Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. Wiele zniszczonych budynków

|
Zniszczone budynki w Arizonie
Potężna burza nawiedziła miasto Tempe w Arizonie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Potężna burza nawiedziła miasto Tempe w amerykańskiej Arizonie. Żywioł przyniósł niezwykle silny wiatr wyrywający drzewa z korzeniami oraz zjawisko microburst, które doprowadziło do zniszczenia wielu budynków. W efekcie ponad 30 tysięcy mieszkańców zostało bez prądu.

Jak informują amerykańskie media, burza rozpoczęła się około godziny 13 lokalnego czasu i trwała około trzech godzin. W tym czasie w mieście Tempe w amerykańskiej Arizonie szalał niezwykle silny wiatr powodujący zniszczenia oraz padał ulewny deszcz. W części miasta wystąpiło także niezwykle groźne zjawisko microburst, czyli silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi.

- Widziałem wiele zniszczonych budynków. To była najgorsza pogoda, jaką widziałem - powiedział CNN Ed Shiver, mieszkaniec miasta.

Z powodu żywiołu ponad 30 tysięcy osób zostało bez prądu. Trwają prace związane z przywracaniem zasilania, ale jak podały media, obecnie co najmniej 10 tysięcy mieszkańców nadal zmaga się z brakiem dostępu do energii elektrycznej.

Potężna burza w Arizonie
Potężna burza w Arizonie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Brzmiało jak dudniący pociąg"

Największe zniszczenia odnotowano przy skrzyżowaniu ulic Kylene i Baseline. Wiatr wiejący z prędkością ponad 120 km/h zerwał dach z kilku budynków, przewrócił naczepy do tirów, a także uszkodził sieć wysokiego napięcia. Latające szczątki zniszczył wiele samochodów, część drzew zostało wyrwanych z korzeniami.

- To brzmiało jak pociąg, dudniący pociąg. Budynek się trząsł, później drzwi zaczęły się rozpadać, a do środka wlatywały odłamki - opisywał Chris Hardy, właściciel warsztatu samochodowego.

Według mediów ponad 130 osób musiało opuścić swoje mieszkania. Miasto współpracuje z lokalnym oddziałem Czerwonego Krzyża w celu zorganizowania tymczasowego schronu.

Zniszczenia w zoo

Silny wiatr siał zniszczenie także w innych częściach miasta. Jednym z poszkodowanych miejsc jest zoo, gdzie powalonych zostało wiele drzew. Władze placówki poinformowały, że nikt z pracowników nie został poszkodowany, nie ucierpiały także zwierzęta. Obiekt będzie jednak zamknięty przez najbliższe dwa dni.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: ABC News, CNN, FOX10, ABC15

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAburzawiatr
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Czytaj także:
Skutki powodzi w Meksyku
Powodzie w Meksyku. Los kilkudziesięciu osób nadal nieznany
Świat
Jedenasty lot testowy Starshipa
To był ostatni lot tej generacji Starshipa
Świat
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Świat
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Świat
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica