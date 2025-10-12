Ponad miliard ptaków na niebie. Padł rekord

Ornitologiczna sensacja Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka

Jesienna migracja ptaków w Stanach Zjednoczonych osiąga szczyt zwykle na przełomie września i października. Ptaki wylatują z północnych stanów i kierują się w stronę cieplejszych stanów południowych.

Chmary ptaków na radarze

BirdCast, konsorcjum badawcze składające się z naukowców z Cornell Lab of Ornithology, Colorado State University i University of Massachussets Amherst, postanowiło sprawdzić, ile migrujących ptaków znajduje się w locie w tym samym momencie. W tym celu wykorzystano radar pogodowy opracowany specjalnie w tym celu.

Badacze oszacowali, że w środę 8 października, około godziny 21.40 czasu lokalnego, w powietrzu było około 1,25 miliarda ptaków. W mediach społecznościowych poinformowali, że jest to nowy rekord - poprzedni, z 25 września, wynosił 1,23 miliarda. Dodali, że była to dopiero trzecia noc, gdy doliczyli się ponad miliarda ptaków.

Ponad 20 milionów ptaków w jednym hrabstwie

Naukowcy poinformowali, że ptaki zarejestrowano głównie na południowym wschodzie, gdzie północny wiatr za frontem atmosferycznym pomagał zwierzętom przedostać się na południe. Przez hrabstwo Floyd w Georgii w środowy wieczór przeleciało ponad 20 milionów osobników. Chociaż radar nie pozwala stwierdzić gatunków, do jakich należały, to badacze uważają, że największą część tej chmary stanowiły wireonki białookie i pirangi pąsowe. Specjaliści zaapelowali także, by ułatwić ptakom migrację, wyłączając zbędne światło w nocy.

Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra) Źródło: Shutterstock