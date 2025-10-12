Logo TVN24
Świat

Ponad miliard ptaków na niebie. Padł rekord

Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Ornitologiczna sensacja
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
W Stanach Zjednoczonych trwa migracja ptaków. Za pomocą radaru pogodowego naukowcy sprawdzili, ile osobników znajdowało się w powietrzu w tym samym momencie. Była to naprawdę duża liczba.

Jesienna migracja ptaków w Stanach Zjednoczonych osiąga szczyt zwykle na przełomie września i października. Ptaki wylatują z północnych stanów i kierują się w stronę cieplejszych stanów południowych.

Chmary ptaków na radarze

BirdCast, konsorcjum badawcze składające się z naukowców z Cornell Lab of Ornithology, Colorado State University i University of Massachussets Amherst, postanowiło sprawdzić, ile migrujących ptaków znajduje się w locie w tym samym momencie. W tym celu wykorzystano radar pogodowy opracowany specjalnie w tym celu.

Badacze oszacowali, że w środę 8 października, około godziny 21.40 czasu lokalnego, w powietrzu było około 1,25 miliarda ptaków. W mediach społecznościowych poinformowali, że jest to nowy rekord - poprzedni, z 25 września, wynosił 1,23 miliarda. Dodali, że była to dopiero trzecia noc, gdy doliczyli się ponad miliarda ptaków.

Ponad 20 milionów ptaków w jednym hrabstwie

Naukowcy poinformowali, że ptaki zarejestrowano głównie na południowym wschodzie, gdzie północny wiatr za frontem atmosferycznym pomagał zwierzętom przedostać się na południe. Przez hrabstwo Floyd w Georgii w środowy wieczór przeleciało ponad 20 milionów osobników. Chociaż radar nie pozwala stwierdzić gatunków, do jakich należały, to badacze uważają, że największą część tej chmary stanowiły wireonki białookie i pirangi pąsowe. Specjaliści zaapelowali także, by ułatwić ptakom migrację, wyłączając zbędne światło w nocy.

Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Źródło: Shutterstock
Ptaki pomyliły dzień z nocą. "To szalone"

Ptaki pomyliły dzień z nocą. "To szalone"

Nauka
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie

Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie

Polska

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: AccuWeather, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica