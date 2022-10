Sypie i wieje. W Michigan już zima

Dużo śniegu spadło w nocy z niedzieli na poniedziałek na północy stanu, w tym w rejonie miasta Ironwood przy granicy z Wisconsin. Najbardziej obfite opady spodziewane są na wysoko położonych terenach w hrabstwach Marquette i Baraga. Do wtorku suma świeżego śniegu może tam osiągnąć od 40 do nawet 60 centymetrów.

W zachodnich hrabstwach na wyżynach powinno przybyć od 25 do 30 cm śniegu. Na obszarach położonych niżej spadnie prawdopodobnie około 20 cm. Opady spodziewane są również w południowej części Michigan.

W prognozach też silny wiatr

Przewiduje się również silny wiatr z porywami do 65 kilometrów na godzinę w większości miejsc i do 80 km/h w okolicach Jeziora Górnego. Najsilniej ma wiać we wtorek rano.