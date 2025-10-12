Woda przerwała groblę, ewakuowano kilkaset domów

Intensywne opady w Vallecito w Kolorado spowodowały przelanie się wody przez groblę Źródło: Upper Pine River Fire Protection/La Plata County Government

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burza tropikalna Priscilla przyniosła ulewy do południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. W wielu miejscach zanotowano rekordowe opady jak na tę porę roku.

Woda przerwała groblę, władze ewakuowały setki domów

Sytuacja była najgroźniejsza w jednostce osadniczej Vallecito w hrabstwie La Plata. Od 9 do 11 października spadło tam ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy, dwa razy więcej deszczu niż wynosił dotychczasowy rekord dla tych dni - poinformowały władze w mediach społecznościowych. Na strumieniu Vallecito Creek odnotowano przepływ przekraczający 200 metrów sześciennych na sekundę. To ponad dwa razy tyle, co po dużych, wiosennych roztopach.

🚧 Evacuation Routes: The evacuation route down County Road 501A from Elkhorn to Five Branches is now impassable — the... Posted by Upper Pine River Fire Protection on Saturday, October 11, 2025 Rozwiń

Napór wody spowodował przerwanie grobli (rodzaj wału), przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji najbardziej narażonych mieszkańców. Do nocy z soboty na niedzielę ewakuowano prawie 400 domów położonych wzdłuż Vallecito Creek. Wstępne szacunki dokonane przez służby wskazują, że zalanych zostało ponad 100 domów. W niektórych woda sięgała ponad 60 centymetrów.

Joe i Christy Korinko mieszkający w północnym Vallecito, około 100 metrów od Vallecito Creek, opuścili swój dom, gdy zauważyli, że poziom wody stale się podnosi. Relacjonowali, że strumień płynął wartko i mocno, niosąc mnóstwo śmieci. Joe Korinko stwierdził, że nie boi się o dom.

- Wszystko jest ubezpieczone, ale życie - nie - podsumował.

Video of Vallecito Creek taken this afternoon by La Plata County Sheriff's Office. A total of 383 homes have been... Posted by La Plata County Government on Saturday, October 11, 2025 Rozwiń

Ratunek dla ludzi i mostu

Po przerwaniu grobli straż pożarna Upper Pine River z Bayfield oraz Biuro Szeryfa Hrabstwa La Plata przeprowadziły 11 akcji ratunkowych. Ostatnia z nich dotyczyła osoby, która wcześniej odmówiła ewakuacji, mimo że została do niej wezwana.

Władze hrabstwa poinformowały także o utrudnieniach w transporcie. Na jednym z mostów nad Vallecito Creek zaczęły zbierać się gruzy niesione przez wodę. Służby na bieżąco usuwały je koparką, aby nie nie dopuścić do zawalenia się konstrukcji. Niektóre drogi były zamknięte w nocy z sobotę na niedzielę, a władze zaleciły kierowcom ostrożność.

W południowo-zachodnim Kolorado spodziewane są dalsze opady deszczu. Narodowa Służba Pogodowa Stanów Zjednoczonych (NWS) przewiduje, że do poniedziałku spadnie jeszcze do 50 litrów na metr kwadratowy.