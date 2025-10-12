Logo TVN24
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Świat

Woda przerwała groblę, ewakuowano kilkaset domów

|
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Intensywne opady w Vallecito w Kolorado spowodowały przelanie się wody przez groblę
Źródło: Upper Pine River Fire Protection/La Plata County Government
Silne opady doprowadziły do powodzi w południowo-zachodnim Kolorado. W hrabstwie La Plata wezbrana woda przerwała groblę. Władze ewakuowały prawie 400 domów.

Burza tropikalna Priscilla przyniosła ulewy do południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. W wielu miejscach zanotowano rekordowe opady jak na tę porę roku.

Woda przerwała groblę, władze ewakuowały setki domów

Sytuacja była najgroźniejsza w jednostce osadniczej Vallecito w hrabstwie La Plata. Od 9 do 11 października spadło tam ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy, dwa razy więcej deszczu niż wynosił dotychczasowy rekord dla tych dni - poinformowały władze w mediach społecznościowych. Na strumieniu Vallecito Creek odnotowano przepływ przekraczający 200 metrów sześciennych na sekundę. To ponad dwa razy tyle, co po dużych, wiosennych roztopach.

Napór wody spowodował przerwanie grobli (rodzaj wału), przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji najbardziej narażonych mieszkańców. Do nocy z soboty na niedzielę ewakuowano prawie 400 domów położonych wzdłuż Vallecito Creek. Wstępne szacunki dokonane przez służby wskazują, że zalanych zostało ponad 100 domów. W niektórych woda sięgała ponad 60 centymetrów.

Joe i Christy Korinko mieszkający w północnym Vallecito, około 100 metrów od Vallecito Creek, opuścili swój dom, gdy zauważyli, że poziom wody stale się podnosi. Relacjonowali, że strumień płynął wartko i mocno, niosąc mnóstwo śmieci. Joe Korinko stwierdził, że nie boi się o dom.

- Wszystko jest ubezpieczone, ale życie - nie - podsumował.

Ratunek dla ludzi i mostu

Po przerwaniu grobli straż pożarna Upper Pine River z Bayfield oraz Biuro Szeryfa Hrabstwa La Plata przeprowadziły 11 akcji ratunkowych. Ostatnia z nich dotyczyła osoby, która wcześniej odmówiła ewakuacji, mimo że została do niej wezwana.

Władze hrabstwa poinformowały także o utrudnieniach w transporcie. Na jednym z mostów nad Vallecito Creek zaczęły zbierać się gruzy niesione przez wodę. Służby na bieżąco usuwały je koparką, aby nie nie dopuścić do zawalenia się konstrukcji. Niektóre drogi były zamknięte w nocy z sobotę na niedzielę, a władze zaleciły kierowcom ostrożność.

W południowo-zachodnim Kolorado spodziewane są dalsze opady deszczu. Narodowa Służba Pogodowa Stanów Zjednoczonych (NWS) przewiduje, że do poniedziałku spadnie jeszcze do 50 litrów na metr kwadratowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób

Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób

Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter

Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: The Durango Herald, La Plata County Government

Źródło zdjęcia głównego: Upper Pine River Fire Protection

