Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go

Po raz pierwszy informacje na temat pomalowanych wiewiórek pojawiły się w zeszłym tygodniu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w mieście East Hartford w stanie Connecticut zamieściło w mediach społecznościowych ich zdjęcia. Futerko jednej z wiewiórek miało intensywnie czerwony kolor, drugiej - niebieski.

Trwają poszukiwania sprawcy

Jak podali przedstawiciele towarzystwa opieki, zwierzęta nie wyglądały na chore. Kolorowa farba może jednak być niebezpieczna dla ich zdrowia.

- Nasi funkcjonariusze współpracują obecnie z ekspertem do spraw zdrowia dzikich zwierząt, aby dowiedzieć się, jak najlepiej pomóc wiewiórkom - powiedziała Kristin Judd z East Hartford Animal Control w rozmowie z portalem boston.com.

Funkcjonariusze przekazali również, że poszukują osoby, która jest odpowiedzialna za pomalowanie sierści wiewiórek. Dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych nowych informacji w tej sprawie.

We’ve gotten a report about two squirrels that appear to have been painted in the area of Naubuc Ave. and High St. They... Posted by East Hartford, CT Animal Control on Monday, September 8, 2025 Rozwiń