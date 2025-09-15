Logo TVN24
Świat

Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go

Jedna z pomalowanych wiewiórek
Pomalowane wiewiórki z Connecticut
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Wiewiórki pomalowane na niebiesko i czerwono zostały znalezione w amerykańskim stanie Connecticut. Zwierzęta nie wyglądają na chore, jednak farba może być dla nich toksyczna.

Po raz pierwszy informacje na temat pomalowanych wiewiórek pojawiły się w zeszłym tygodniu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w mieście East Hartford w stanie Connecticut zamieściło w mediach społecznościowych ich zdjęcia. Futerko jednej z wiewiórek miało intensywnie czerwony kolor, drugiej - niebieski.

Trwają poszukiwania sprawcy

Jak podali przedstawiciele towarzystwa opieki, zwierzęta nie wyglądały na chore. Kolorowa farba może jednak być niebezpieczna dla ich zdrowia.

- Nasi funkcjonariusze współpracują obecnie z ekspertem do spraw zdrowia dzikich zwierząt, aby dowiedzieć się, jak najlepiej pomóc wiewiórkom - powiedziała Kristin Judd z East Hartford Animal Control w rozmowie z portalem boston.com. 

Funkcjonariusze przekazali również, że poszukują osoby, która jest odpowiedzialna za pomalowanie sierści wiewiórek. Dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych nowych informacji w tej sprawie.

Autorka/Autor: ast

Źródło: East Hartford CT Animal Control, boston.com

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

USAzwierzęta
