Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób

Powódź w Tajlandii
Lawina błotna w Tajlandii zabiła dwie osoby
Źródło: Reuters
W powodziach, które były następstwem ulewnych deszczy monsunowych, zginęło w Tajlandii co najmniej siedem osób - poinformowały w sobotę władze. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Władze Tajlandii przekazały w sobotę, że co najmniej siedem osób zginęło w wyniku powodzi wywołanych przez ulewne deszcze monsunowe. Jak poinformował Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof, ponad 260 tysięcy osób, w kilku prowincjach położonych wzdłuż rzeki Menam, odczuło w tym tygodniu skutki żywiołu. Lokalne media donoszą, że powódź dotknęła głównie centralne prowincje.

Wsparcie premiera

Nowy premier Tajlandii - Anutin Charnvirakul złożył wizytę w najciężej dotkniętej prowincji - Ajutthaja. Była to jedna z jego pierwszych podróży od objęcia urzędu. Premier nakazał służbom rozdawanie zestawów ratunkowych, układanie worków z piaskiem oraz stałe monitorowanie obszarów zagrożonych osunięciami ziemi.

- Mamy cały zespół, który pomoże złagodzić trudności, z jakimi borykają się ludzie. Planujemy odpowiedzieć na wasze potrzeby - powiedział Anutin Charnvirakul.

Tajlandia uniknęła bezpośredniego uderzenia burzy tropikalnej Bualoi, która na Filipinach doprowadziła do śmierci 11 osób. Tajlandzkie służby meteorologiczne ostrzegają jednak przed kolejnymi intensywnymi opadami w najbliższych dniach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Burza za burzą. 11 osób nie żyje

Burza za burzą. 11 osób nie żyje

Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach

Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach

Pora monsunowa

Na okres od czerwca do września w Tajlandii przypada pora monsunowa, która wiąże się z obfitymi opadami. Eksperci zwracają uwagę, że zmiany klimatyczne powodują nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, czyniąc warunki atmosferyczne coraz bardziej nieprzewidywalnymi. W sierpniu na północy kraju zginęło pięć osób, a 15 zostało rannych w wyniku osunięć ziemi i powodzi wywołanych przez tajfun Kajiki. W ostatnich latach najtragiczniejszą w skutkach była rozległa powódź, która w 2011 r. spowodowała śmierć ponad 500 osób.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, thejakartapost.com

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prowincji Nakhon Sawan

Udostępnij:
TAGI:
TajlandiaPowódź
Czytaj także:
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
Świat
Jesień, zimno, człowiek, pies
Temperatura drastycznie spadnie, sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Gansu w Chinach
Wstrząs wybudził ich ze snu. Ranni, uszkodzone budynki
Świat
Samochód uwięziony przez wodę w Phoenix
Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach
Świat
Pomarańczowy homar nie skończył na talerzu
Miał trafić na talerz, znalazł sprzymierzeńca w człowieku
Świat
Burza Bualoi na Filipinach
Burza za burzą. 11 osób nie żyje
Świat
Żurawica (woj. podkarpackie), 27.09.2025
Było zimno. Tu chwycił mróz
Polska
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Świat
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
Świat
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Świat
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Nauka
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
Świat
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
Prognoza
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
Świat
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
Polska
Rekiny
Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie
Świat
Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
Świat
Miejscami będzie pogodnie
Wiele słonecznych miejsc, do 18 stopni
Prognoza
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
Świat
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
Polska
Przymrozek, jesień
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone
Świat
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
Świat
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
Prognoza
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
Pogoda
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica