Tajfun na Filipinach. Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci

W niedzielę wieczorem lokalnego czasu do Filipin dotarł tajfun Fung-wong, który w tym kraju otrzymał imię Uwan. Wszedł na ląd w prowincji Aurora na wyspie Luzon w północnej części archipelagu. Jak poinformowała PAGASA, agencja meteorologiczna Filipin, przyniósł wiatr o prędkości 185 kilometrów na godzinę, z porywami dochodzącymi do 230 km/h, oraz intensywne opady.
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
Przygotowując się na tajfun, władze ewakuowały ponad milion mieszkańców. Mimo to nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. Żywioł zabił cztery osoby: pierwsza zmarła w wyniku utonięcia, druga została uderzona przez spadający gruz. Pozostałe dwie ofiary to dzieci z miasta Kayapa w prowincji Nueva Vizcaya, na których dom zeszła lawina błotna - przekazał agencji Reuters urzędnik obrony cywilnej Alvin Ayson.
Ci, którzy przeżyli nadejście tajfunu, doświadczyli trudnej nocy. Wiele osób nie mogło spać przez hałas wywoływany przez silny wiatr.
- Nie mogliśmy spać, bo wiatr uderzał w blachy naszych domów i łamał gałęzie drzew - powiedział Romeo Mariano, który schronił się u swojej babci w domu w prowincji Isabela, na północ od Aurory.
Tajfun na Filipinach. Zniszczone budynki, zalane drogi
Mariano przyznał, że gdy wyszedł z domu, zobaczył poważne zniszczenia. Na zdjęciach w filipińskim serwisie Rappler widać drzewa wyrwane z korzeniami oraz zniszczone i uszkodzone budynki. W mieście Casiguran w prowincji Aurora żywioł zerwał dach i wybił okna w miejscowej szkole. W prowincji Pampanga woda zalała wiele dróg.
W poniedziałek filipińskie służby prowadziły szeroko zakrojone działania ratunkowe. Ratowały między innymi osoby z zalanych terenów w prowincji Pangasinan na zachodzie Luzon oraz pomagały mieszkańcom północnej prowincji Cagayan wrócić do swoich domów. W wielu miastach, na przykład w Naga City, służby i wolontariusze rozpoczęli akcje porządkowe.
Tajwan na trasie Fung-wonga
W poniedziałek PAGASA poinformowała, że po przejściu przez Filipiny Fung-wong osłabł. Nadal pozostał jednak tajfunem, osiągając prędkość 130-160 km/h. Obecnie żywioł kieruje się na północ, a następnie skręci na północny wschód. PAGASA przewiduje, że w środę Fung-wong uderzy w gęsto zaludnione zachodnie wybrzeże Tajwanu. Najwięcej deszczu ma jednak przynieść na wschodnie wybrzeże, gdzie we wrześniu supertajfun Ragasa wywołał powodzie, które zabiły 18 osób. W związku z tym tajwańskie władze zarządziły ewakuację miasta Guangfu.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: Reuters, Rappler, PAGASA
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA