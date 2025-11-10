Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajfun na Filipinach. Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci

|
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Tajfun Fung-wong zalał miasta i drogi w prowincji Pampanga na Filipinach
Źródło: Reuters
Tajfun Fung-wong uderzył w niedzielę w Filipiny. Władze poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych. W poniedziałek rozpoczęły szacowanie strat wywołanych przez żywioł.

W niedzielę wieczorem lokalnego czasu do Filipin dotarł tajfun Fung-wong, który w tym kraju otrzymał imię Uwan. Wszedł na ląd w prowincji Aurora na wyspie Luzon w północnej części archipelagu. Jak poinformowała PAGASA, agencja meteorologiczna Filipin, przyniósł wiatr o prędkości 185 kilometrów na godzinę, z porywami dochodzącymi do 230 km/h, oraz intensywne opady.

Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci

Przygotowując się na tajfun, władze ewakuowały ponad milion mieszkańców. Mimo to nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. Żywioł zabił cztery osoby: pierwsza zmarła w wyniku utonięcia, druga została uderzona przez spadający gruz. Pozostałe dwie ofiary to dzieci z miasta Kayapa w prowincji Nueva Vizcaya, na których dom zeszła lawina błotna - przekazał agencji Reuters urzędnik obrony cywilnej Alvin Ayson.

Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne

Ci, którzy przeżyli nadejście tajfunu, doświadczyli trudnej nocy. Wiele osób nie mogło spać przez hałas wywoływany przez silny wiatr.

- Nie mogliśmy spać, bo wiatr uderzał w blachy naszych domów i łamał gałęzie drzew - powiedział Romeo Mariano, który schronił się u swojej babci w domu w prowincji Isabela, na północ od Aurory.

Tajfun Fung-wong. Zniszczenia na Filipinach
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/DINAPIGUE-MDRRMO HANDOUT
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/BENJO CARAG
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/DINAPIGUE-MDRRMO HANDOUT
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Zniszczenia wywołane przez tajfun Fung-wong na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/DINAPIGUE-MDRRMO HANDOUT
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Filipińskie służby niosą pomoc mieszkańcom doświadczonym przez tajfun Fung-wong
Filipińskie służby niosą pomoc mieszkańcom doświadczonym przez tajfun Fung-wong
Źródło: PAP/EPA/PHILIPPINE COAST GUARD / HANDOUT
Filipińskie służby niosą pomoc mieszkańcom doświadczonym przez tajfun Fung-wong
Filipińskie służby niosą pomoc mieszkańcom doświadczonym przez tajfun Fung-wong
Źródło: PAP/EPA/PHILIPPINE COAST GUARD / HANDOUT

Tajfun na Filipinach. Zniszczone budynki, zalane drogi

Mariano przyznał, że gdy wyszedł z domu, zobaczył poważne zniszczenia. Na zdjęciach w filipińskim serwisie Rappler widać drzewa wyrwane z korzeniami oraz zniszczone i uszkodzone budynki. W mieście Casiguran w prowincji Aurora żywioł zerwał dach i wybił okna w miejscowej szkole. W prowincji Pampanga woda zalała wiele dróg.

W poniedziałek filipińskie służby prowadziły szeroko zakrojone działania ratunkowe. Ratowały między innymi osoby z zalanych terenów w prowincji Pangasinan na zachodzie Luzon oraz pomagały mieszkańcom północnej prowincji Cagayan wrócić do swoich domów. W wielu miastach, na przykład w Naga City, służby i wolontariusze rozpoczęli akcje porządkowe.

Klatka kluczowa-13194
Tajfun Fung-wong uszkodził szkołę w mieście Casiguran na Filipinach
Źródło: John Christian Turado Cabanban/Reuters

Tajwan na trasie Fung-wonga

W poniedziałek PAGASA poinformowała, że po przejściu przez Filipiny Fung-wong osłabł. Nadal pozostał jednak tajfunem, osiągając prędkość 130-160 km/h. Obecnie żywioł kieruje się na północ, a następnie skręci na północny wschód. PAGASA przewiduje, że w środę Fung-wong uderzy w gęsto zaludnione zachodnie wybrzeże Tajwanu. Najwięcej deszczu ma jednak przynieść na wschodnie wybrzeże, gdzie we wrześniu supertajfun Ragasa wywołał powodzie, które zabiły 18 osób. W związku z tym tajwańskie władze zarządziły ewakuację miasta Guangfu.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, Rappler, PAGASA

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROLEX DELA PENA

Udostępnij:
TAGI:
FilipinyHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
Świat
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
Świat
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
Prognoza
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
Prognoza
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
Polska
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
Świat
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
Nauka
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
Świat
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
Świat
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
Prognoza
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Polska
Mgła
Znowu nic nie widać. Tu we znaki daje się mgła
Prognoza
Miejscami będzie deszczowo
Chłodno, a lokalnie deszczowo. Pogoda na dziś
Prognoza
Zniszczenia w Wietnamie
Istniała prawie 200 lat, potężny żywioł zamienił ją w ruinę
Świat
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
Świat
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
Świat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
Prognoza
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
Świat
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Świat
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica