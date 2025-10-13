Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sandał z końca XIII wieku w gnieździe rzadkiego ptaka

|
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Gniazda orłosępów skrywają wielowiekowe artefakty 
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Naukowcy z Hiszpanii znaleźli w gniazdach orłosępów brodatych wielowiekowe artefakty. Jednym z najciekawszych jest sandał, który pochodzi z końca XIII wieku.

Orłosęp brodaty (Gypaetus barbatus) to duży ptak drapieżny, który należy do rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Jest jedynym znanym kręgowcem specjalizującym się w jedzeniu kości, które stanowią nawet 90 procent jego diety. Według hiszpańskich naukowców, starannie budowane gniazda orłosępów, służące wielu pokoleniom, mogą pełnić rolę "naturalnych muzeów".

Gniazda skrywają wielowiekowe artefakty 

W latach 2008-2014 naukowcy z Hiszpanii badali kilkanaście gniazd orłosępów brodatych żyjących niegdyś na południu tego kraju. Chcieli porównać dietę współczesnych orłosępów z tą, którą ptaki miały w przeszłości.

W trakcie badań, polegających na analizowaniu warstwa po warstwie starych, opuszczonych gniazd orłosępów, trafiono na ponad 200 przedmiotów wytworzonych przez człowieka, co było dla badaczy ogromnym zaskoczeniem. Datowanie metodą węglową wskazało, że jak dotąd najstarszym znalezionym artefaktem jest sandał pochodzący z końca XIII wieku.

- Wiedzieliśmy, że ptaki te mogą przynosić do swoich gniazd różne przedmioty. Byliśmy jednak zaskoczeni ich liczbą i wiekiem - powiedział główny autor badania Antoni Margalida, ekolog z hiszpańskiej uczelni Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Naukowiec uważa, że badanie to nie tylko otwiera nowe możliwości w zakresie poszukiwania artefaktów kulturowych, ale może również pomóc w przyszłych działaniach na rzecz ochrony tego gatunku.

Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Co znaleziono w gniazdach?

Oprócz liczącego kilkaset lat sandała, który został wypleciony z trawy, badacze znaleźli pochodzący ze średniowiecza pomalowany kawałek skóry, przypominający maskę oraz strzałę, liny i fragmenty uprzęży dla koni. - Sandał jest jak dotąd najstarszym artefaktem, ale nasz zespół badawczy nie przeprowadził jeszcze datowania metodą węglową pozostałych przedmiotów - powiedział Margalida.

W południowej Hiszpanii, gdzie naukowcy odnaleźli stare gniazda, orłosępy brodate wymarły kilkadziesiąt lat temu. Aby znaleźć miejsca ich gniazdowania, autorzy badania spędzili lata na analizowaniu zapisów historycznych, a także na rozmowach ze starszymi mieszkańcami tego obszaru, którzy pamiętają te ptaki z czasów, gdy jeszcze żyły. Obecnie orłosępy brodate nadal można spotkać w Europie, Azji i Afryce, ale są one mniej powszechne niż przed wiekami. Gatunek ten w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody od 2014 roku jest zaliczany jako bliski zagrożenia.

Odkryto w gniazdach fragment średniowiecznej skóry przypominający maskę
Odkryto w gniazdach fragment średniowiecznej skóry przypominający maskę
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: CNN, ESA Journals

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
ptakiHiszpania
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Ulewy w Meksyku
Już ponad 60 ofiar śmiertelnych w pięciu stanach
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Świat
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Świat
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
Ciekawostki
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
Prognoza
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
Świat
Po ulewach na Florydzie niektóre auta utknęły w wodzie
Auta zatopione w wodzie, jeziora przed domami
Świat
Komar
Zebrali szczątki owadów z szyb autobusów, wyniki były zaskakujące
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica