Pustynia Atakama ciągnie się wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. To najsuchsze miejsce na Ziemi. Wbrew pozorom nie jest jednak jałowa. W ostatnim czasie zakwitły na niej różnobarwne kwiaty.
- Kiedy zimą wystąpią opady deszczu, to wiosną możemy podziwiać rozkwit różnych gatunków kwiatów, niektóre z nich są endemiczne - powiedział Jorge Carabantes, regionalny dyrektor ds. obszarów chronionych w chilijskiej Narodowej Komisji Leśnej (CONAF). - Kwitną krótko, po czym przechodzą w stan uśpienia, a potem wszystko wraca do stanu sprzed deszczu - dodał. Przekazał, że zakwitnąć może nawet 200 gatunków kwiatów.
Pustynia Atakama zmieniła się w łąkę
Tłumy turystów i miejscowych przybyły do Parku Narodowego Llanos de Challe, aby pospacerować wśród wielobarwnych pól dzikich kwiatów.
- To piękne miejsce, musimy je chronić - powiedział turysta Ronald Lagos. - Jesteśmy zachwyceni, że tu jesteśmy - dodał.
Alan Martinez, nauczyciel z Chile powiedział, że pojawienie się kwiatów na pustyni to zjawisko nazywane "desierto florido" (po hiszpańsku znaczy to "kwitnąca pustynia"). - Kwitnąca pustynia to zjawisko, które nie zdarza się co roku, dlatego chciałem tu przyjechać - dodał.
Autorka/Autor: anw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters