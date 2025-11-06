Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich. "Przerażający widok"

Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Słoń morski pojawił się w centrum miasta
Źródło: Morgan Paxinos / Reuters
Śmiertelny szczep wirusa ptasiej grypy, znany jako H5N1, zdziesiątkował populację mirungi północnej - poinformowała BBC.

Mirunga południowa (Mirounga leonina), nieco większa od mirungi północnej (Mirounga angustirostris), jest największym przedstawicielem rodziny fokowatych (Phocidae). Może mierzyć do 5,8 metra długości i ważyć nawet 3,7 tony. Jak podała stacja BBC, słonie morskie prowadzą samotniczy tryb życia, ale raz do roku tysiące tych ssaków przybywają na patagońskie wybrzeże Argentyny na sezon godowy. Jest to jedyne miejsce na kontynencie, gdzie gatunek ten się rozmnaża.

Julieta Campagna, biolożka morska z organizacji non profit World Conservation Society (WCS), dorastała, słuchając odgłosów mirung w okresie godowym. Samce podczas walk wydawały z siebie szorstkie, rytmiczne odgłosy, a młode piszczały w poszukiwaniu matek. W październiku 2023 roku ekspertka spotkała się jednak z ciszą. Campagna i inni badacze znaleźli na patagońskich plażach i półwyspie Valdes setki martwych mirung. Były to zarówno dorosłe osobniki, jak i młode.

- Byłam przerażona - powiedziała w rozmowie z BBC biolożka. - Zobaczyliśmy setki martwych szczeniąt mirungi, które zjadały mewy. To był przerażający widok - dodała.

"Bezprecedensowy spadek populacji mirungi południowej"

Za masową śmierć zwierząt w 2023 r. odpowiedzialny był szczep wirusa ptasiej grypy H5N1. Został on po raz pierwszy wykryty u drobiu w 1996 r. Do 2020 r. ta wysoce patogenna forma zmutowała i zaczęła się gwałtownie rozprzestrzeniać wśród populacji dzikich ptaków. Stacja BBC podała, że w 2022 r. wirus ten zmutował do postaci, która może być przekazywana także przez ssaki. Wyniki badań, opublikowane pod koniec września 2025 r., wykazały, że "od momentu wybuchu epidemii ptasiej grypy populacja słoni morskich na półwyspie Valdes zmniejszyła się o 60 procent".

"To bezprecedensowy spadek populacji mirungi południowej w Argentynie, co może się odbić na całych ekosystemach" - napisała BBC.

Z badań wynika, że liczba samców spadła o 43 procent (z 450 do 260), a dorosłych samic - o 60 proc. (z 12 tys. do 4,8 tys.) w porównaniu ze stanem sprzed epidemii. O dwie trzecie zmniejszyła się także liczba szczeniąt (z 14 do 5 tys.).

Mirungi (Mirounga) potocznie nazywane słoniami morskimi
Mirungi (Mirounga) potocznie nazywane słoniami morskimi
Źródło: Adobe Stock

Odbudowa populacji zajmie kilkadziesiąt lat

Według weterynarki z Uniwersytetu Kalifornijskiego Marceli Uhart odrodzenie się populacji do poziomu sprzed epidemii zajmie zapewne około 70 lat, o ile nie dojdzie do innych katastrof środowiskowych lub zdrowotnych. Zdaniem naukowców jedną z przyczyn, dla których to właśnie mirungi są gatunkiem najbardziej dotkniętym epidemią ptasiej grypy, jest to, że podczas sezonu godowego gromadzą się na bardzo niewielkim obszarze w odróżnieniu np. od lwów morskich, które rozmnażają się na dłuższych odcinkach wybrzeża. Ptasia grypa zdziesiątkowała też populację słoni morskich w regionie subantarktycznym. Pod koniec 2023 r. wirus dotarł na pokrytą lodowcami wyspę Georgia Południowa, gdzie żyje największa populacja tych ssaków na świecie, licząca ponad 400 tys. osobników. Epidemia zabiła nie tylko znaczną część mirung, ale też wydrzyków brunatnych, albatrosów wędrownych i uchatek antarktycznych. Naukowcy podkreślają, że słonie morskie są czołowymi drapieżcami w oceanicznym łańcuchu pokarmowym, w związku z czym spadek ich populacji może spowodować reakcję łańcuchową w całym ekosystemie, np. wzrost liczebności niektórych gatunków ryb, a spadek innych.

Rola słoni morskich w morskim ekosystemie

Słonie morskie pełnią też bardzo istotną rolę jako "oceaniczni nawoziciele". Są bardzo dobrymi nurkami - w pogoni za rybami mogą wstrzymywać oddech nawet przez dwie godziny i schodzić na głębokość 2,1 kilometra. Przez cały ten czas rozprowadzają na różnych głębokościach składniki odżywcze ze swych odchodów, którymi żywią się inne zwierzęta. W ostatnich dwóch latach nie zaobserwowano już masowego ginięcia słoni morskich, a w roku bieżącym ich populacja nawet nieco wzrosła, ale naukowcy podkreślają, że wirus ptasiej grypy nadal krąży w Ameryce Południowej. Ludzie nie powinni więc podchodzić do słoni morskich na odległość mniejszą niż 30 m. - Słonie morskie mają tendencję do porzucania małych, jeśli zaniepokoją je ludzie, dlatego kluczowe jest zachowanie odległości, by ochronić zwierzęta, a także zmniejszyć ryzyko własnego zakażenia - podkreśla Juliet Campagne.

Mirungi (Mirounga) potocznie nazywane słoniami morskimi
Mirungi (Mirounga) potocznie nazywane słoniami morskimi
Źródło: Adobe Stock

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Czytaj także:
AdobeStock_298846923
Wiele regionów objętych ostrzeżeniami
Prognoza
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
Świat
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
Polska
shutterstock_2695462255
Pojawią się przymrozki
Prognoza
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
Prognoza
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
Świat
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
Świat
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Świat
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
Polska
Załamanie pogody w Lizbonie
Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb
Świat
Bobrzy Superksiężyc, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wyjątkowa superpełnia Księżyca na zdjęciach
Polska
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
Prognoza
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
Polska
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
Świat
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień
Prognoza
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
Polska
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
Polska
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
Polska
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
Świat
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
Świat
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
Polska
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
Świat
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 stopni
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
Świat
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
Świat
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
Prognoza
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
Nauka
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica