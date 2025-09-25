Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Supertajfun Ragasa siał spustoszenie w południowo-wschodniej Azji od początku tego tygodnia. Potężny cyklon tropikalny niosący ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr o prędkości ponad 250 km/h przeszedł między innymi nad Filipinami, Tajwanem oraz częścią Chin. Spowodował poważne szkody infrastruktury oraz doprowadził do śmierci kilkunastu osób.

Dowiedz się więcej: Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach

"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"

Jednym z najbardziej dotkniętych przez tajfun regionów był Tajwan. Lokalne władze przekazały, że w wyniku żywiołu zginęło 14 osób. Wcześniej informowano o 17 ofiarach, jednak część z nich została policzona podwójnie. Cały czas służby poszukują 33 ludzi. Cyklon tropikalny przyniósł ulewne opady deszczu w powiacie Hualian, doprowadzając do zalania małego miasteczka Guangfu. Na miejscu pracują ratownicy, którzy usuwają masy błota i kamieni.

- Powrót do domu jest zbyt ryzykowny. Musimy mieć pewność ludzie, szczególnie starsi, są świadomi potencjalnego zagrożenia - powiedziała 26-letnia Esther Chen, pomagająca w usuwaniu skutków katastrofy.

W Guangfu znów funkcjonuje stacja kolejowa, jednak główna droga nadal jest odcięta z powodu zniszczenia mostu. Prezydent Lai Ching-te w środę zobowiązał się przeznaczyć miesięczną część swojej pensji na pomoc przesiedlonym mieszkańcom, a w czwartek wieczorem odwiedzi strefę katastrofy.

Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa Źródło: Reuters

Wielkie sprzątanie w Hongkongu

W Hongkongu po 36 godzinach przerwy pracę wznowiło międzynarodowe lotnisko. Wcześniej w zamieszkałym przez ponad 7,5 miliona ludzi mieście obowiązywały najwyższe ostrzeżenia przed tajfunem. Zamknięto szkoły oraz niektóre firmy i urzędy. W czwartek część z nich nadal jest zamknięta.

Miejscowe władze podały, że w wyniku ekstremalnych warunków rannych zostało ponad 100 osób. Służby oczyszczają drogi z powalonych drzew oraz usuwają skutki powodzi. Woda zalała między innymi hotel Fullerton, rozbijając szklane drzwi i zalewając lobby. Na szczęście nikt nie został ranny.

Po dotarciu na ląd supertajfun Ragasa osłabł i przekształcił się w burzę tropikalną.

Wielkie sprzątenie w Hongkongu Źródło: Reuters