Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach

Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku powodzi, jaka nawiedziła indonezyjską wyspę Bali. Kataklizm spowodował między innymi zawalenie się dwóch budynków w mieście Denpasar. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nawalne opady deszczu, które wystąpiły w nocy z wtorku na środę, doprowadziły do powodzi, która częściowo sparaliżowała popularną wśród turystów wyspę Bali w Indonezji. W wyniku kataklizmu nie żyje co najmniej sześć osób.

Zablokowane drogi, zawalone budynki

Kataklizm spowodował zawalenie się dwóch budynków w mieście Denpasar - stolicy prowincji Bali. Jak przekazał szef agencji poszukiwawczo-ratowniczej Nyoman Sidakarya, w katastrofie zginęły cztery osoby. Kolejne dwie ofiary odnotowano w regionie Jembrana, gdzie ewakuowano 85 osób.

Wiele dróg na Bali jest zablokowanych. Utrudniony jest między innymi dostęp do międzynarodowego lotniska w pobliżu Denpasar. Na wyspie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Ulewne opady deszczu wywołały powódź także w indonezyjskiej prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, gdzie zginęły cztery osoby.

Autorka/Autor:fw

Źródło: Reuters