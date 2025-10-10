Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Ostrzeżenie przed tsunami

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło w piątek rano wody u wybrzeży prowincji Davao Oriental na Filipinach – poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).
PHIVOLCS poinformował, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 kilometry na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce).
W pierwszych raportach nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub poszkodowanych.
Ostrzeżenia przed tsunami
PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.
PHIVOLCS zdecydowanie zaleca mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny.
Instytut ostrzegł, że fale tsunami mogą osiągnąć wysokość "ponad jeden metr powyżej normalnych pływów" i pojawić się w ciągu dwóch godzin. PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne. Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby.
Częste trzęsienia ziemi w rejonie Filipin i Indonezji
Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.
Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.
Autorka/Autor: asty/ft
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA