Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PILNE

Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Ostrzeżenie przed tsunami

Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Wydano ostrzeżenie przed tsunami
Źródło: TVN24
Filipińska agencja sejsmologiczna poinformowała o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,6. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, a mieszkańcy pobliskich obszarów przybrzeżnych zostali wezwani do ewakuacji.

Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło w piątek rano wody u wybrzeży prowincji Davao Oriental na Filipinach – poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS).

PHIVOLCS poinformował, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 kilometry na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce).

W pierwszych raportach nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub poszkodowanych.

Ostrzeżenia przed tsunami

PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.

PHIVOLCS zdecydowanie zaleca mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny.

Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach. Zdjęcie z 1 października 2025 roku
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach. Zdjęcie z 1 października 2025 roku
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Instytut ostrzegł, że fale tsunami mogą osiągnąć wysokość "ponad jeden metr powyżej normalnych pływów" i pojawić się w ciągu dwóch godzin. PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne. Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby.

Częste trzęsienia ziemi w rejonie Filipin i Indonezji

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Najsilniejsze zanotowane trzęsienia ziemi
Najsilniejsze zanotowane trzęsienia ziemi
Źródło: USGS

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.

Pacyficzny Pierścień Ognia
Pacyficzny Pierścień Ognia
Źródło: PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Udostępnij:
TAGI:
FilipinyIndonezjaTrzęsienia ziemi
Czytaj także:
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
Prognoza
Morze, wzburzona woda
La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka
Silny wiatr
Tu może być niebezpiecznie
Prognoza
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
Prognoza
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
Ciekawostki
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
Nauka
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
Prognoza
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Pożar w Pacific Palisades
Mógł wywołać śmiercionośny pożar. Służby postawiły zarzuty
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica