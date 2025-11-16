Silny wiatr zniszczył pole kempingowe w południowej Portugalii Źródło: ENEX

W sobotę około godziny 11 w pobliżu miasta Albufeira w dystrykcie Faro uformowała się trąba powietrzna. Pojawienie się groźnego zjawiska potwierdziła Paula Leitão, meteorolożka z portugalskiej agencji meteorologicznej (IPMA).

- Pojawiła się znikąd - powiedział w rozmowie z portugalskim portalem Expresso jeden z mieszkańców miasta Albufeira.

Zginęła turystka

Żywioł pochłonął życie jednej osoby, 85-letniej turystki z Wielkiej Brytanii. Ponadto ranił 29 osób. Według portugalskich służb medycznych spośród 29 rannych trzy osoby są w stanie ciężkim. W sobotę przed południem zostały one przetransportowane do szpitala w Faro, głównego miasta regionu Algarve.

Służby medyczne sprecyzowały, że wśród poszkodowanych są obywatele Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Prezydent Portugalii, Marcelo Rebeso de Sousa, w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej wyraził solidarność z rodziną ofiary.

Kolejna trąba powietrzna

Sobotnia trąba powietrza jest drugą, jaka pojawiła się w ostatnich dniach w Portugalii. W czwartek przez gminę Nisa, na wschodzie kraju, przeszła trąba zrywając dachy z kilkunastu budynków mieszkalnych.

Orkan Claudia. Zalane domy, powalone drzewa

W ostatnich dniach Półwysep Iberyjski zmagał się z orkanem Claudia. Silna burza nawiedziła zarówno Portugalię, jak i Hiszpanię, przynosząc silne opady i wiatr. W tym pierwszym kraju zginęło starsze małżeństwo, gdy woda zalała ich dom na przedmieściach Setubal na zachodzie.

W sobotę portugalska służba obrony cywilnej interweniowała ponad tysiąc razy w związku z wichurami oraz podtopieniami, które nawiedziły kraj. Wezbrana woda zalała lub podtopiła kilkaset dróg i ulic w całym kraju, a także kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Do podtopień doszło m.in. w Bradze, Porto, Lizbonie, Vila do Conde, Viana do Castelo, a także w Ovar i Faro. Część dróg zatarasowały również połamane przez wiatr konary drzew lub przewrócone metalowe struktury. W miejscowości Santa Maria de Lamas, na północnym zachodzie kraju, zawaliła się część trybuny na lokalnym stadionie. Według władz obiektu do wypadku doszło na skutek osunięcia się nasiąkniętej wodą ziemi. Nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Osunięcia ziemi miały też miejsce w położonych w północno-zachodniej części kraju gminach Santa Maria da Feira oraz Famalicao.