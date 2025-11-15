Logo TVN24
Świat

Silny wiatr zdewastował kemping. Nie żyje turystka

Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zniszczył pole kempingowe w południowej Portugalii
Źródło: ENEX
Południową Portugalię nawiedził silny wiatr. Żywioł spowodował poważne szkody na kempingu w Albufeirze, przyczyniając się do śmierci jednej osoby. Według lokalnych mediów nad mogła to być trąba powietrzna.

W ostatnich dniach Półwysep Iberyjski zmagał się z orkanem Claudia. Silna burza nawiedziła zarówno Portugalię, jak i Hiszpanię, przynosząc silne opady i wiatr. W tym pierwszym kraju zginęło starsze małżeństwo, gdy woda zalała ich dom na przedmieściach Setubal na zachodzie.

Silny wiatr na kempingu zabił turystkę

W sobotę około godziny 11 południową Portugalię znów nawiedził silny wiatr, który zdewastował kemping w pobliżu miasta Albufeira dystrykcie Faro na południu kraju. Żywioł pochłonął życie jednej osoby, 85-letniej turystki z Wielkiej Brytanii. Ponadto ranił pięć osób, w tym dwie poważnie - przekazał podczas konferencji prasowej dowódca operacji ratowniczych w Faro. Prezydent Portugalii, Marcelo Rebeso de Sousa, w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej wyraził solidarność z rodziną ofiary.

Przedstawiciel służb poinformował także o zniszczeniach, które wiatr spowodował w jednym z hoteli w Albufeirze. Ranił 23 osoby, z czego cztery na tyle poważnie, że zostały przetransportowane do szpitala w Faro.

Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOAO MATOS

Podejrzenie trąby powietrznej

Niektóre lokalne media, powołując się na swoje źródła w portugalskiej agencji meteorologicznej (IPMA), podały, że w Albufeirze mogła rozwinąć się trąba powietrzna. IPMA na razie nie potwierdziła jednak tych informacji. Gdyby się one sprawdziły, byłoby to drugie tego typu zjawisko w tym tygodniu. W czwartek po południu trąba powietrza nawiedziła gminę Nisa na wschodzie kraju, niszcząc kilkanaście budynków.

Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ENEX, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOAO MATOS

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
