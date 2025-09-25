Logo TVN24
Świat

Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   

Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Walka z dengą
Źródło: Reuters
Służby medyczne portugalskiego regionu Cova da Beira ostrzegają przed komarami tygrysimi. Gatunek ten jest groźny, bo może roznosić choroby zakaźne, między innymi dengę.

Lokalna jednostka ochrony zdrowia Cova da Beira (ULS) poinformowała, że obecność komarów tygrysich (Aedes albopictus) potwierdzono w ostatnich dniach w rejonie miasta Covilha na wschodzie Portugalii. W ostrzeżeniu wystosowanym do mieszkańców służby medyczne wezwały do opróżnienia wszystkich znajdujących się wokół domostw pojemników z wodą, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów. Wezwały też do przykrycia dużych zbiorników z wodą, np. basenów z niechlorowaną wodą, a także do częstej wymiany wodny pitnej dla zwierząt hodowlanych.

Komary mogą przenosić groźne choroby

"Aedes albopictus to gatunek zdolny do przenoszenia groźnych chorób, takich jak denga, zika i chikungunya" - przekazały na Facebooku służby medyczne regionu Cova da Beira w dystrykcie Castelo Branco.

Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Źródło: Shutterstock

W sierpniu bieżącego roku alert dotyczący pojawienia się tego inwazyjnego gatunku komara wydała też służba zdrowia z dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju. Sprecyzowała wówczas, że obecność okazów Aedes albopictus stwierdzono w gminie Pombal. W minionych latach pojawianie się komarów roznoszących dengę potwierdzały też władze medyczne regionów Alentejo oraz popularnego wśród turystów Algarve, na południu Portugalii.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, theportugalnews.com, publico.pt

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Portugalia
