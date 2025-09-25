Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   

Walka z dengą Źródło: Reuters

Lokalna jednostka ochrony zdrowia Cova da Beira (ULS) poinformowała, że obecność komarów tygrysich (Aedes albopictus) potwierdzono w ostatnich dniach w rejonie miasta Covilha na wschodzie Portugalii. W ostrzeżeniu wystosowanym do mieszkańców służby medyczne wezwały do opróżnienia wszystkich znajdujących się wokół domostw pojemników z wodą, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów. Wezwały też do przykrycia dużych zbiorników z wodą, np. basenów z niechlorowaną wodą, a także do częstej wymiany wodny pitnej dla zwierząt hodowlanych.

Komary mogą przenosić groźne choroby

"Aedes albopictus to gatunek zdolny do przenoszenia groźnych chorób, takich jak denga, zika i chikungunya" - przekazały na Facebooku służby medyczne regionu Cova da Beira w dystrykcie Castelo Branco.

Komar tygrysi (Aedes albopictus) Źródło: Shutterstock

W sierpniu bieżącego roku alert dotyczący pojawienia się tego inwazyjnego gatunku komara wydała też służba zdrowia z dystryktu Leiria, na środkowym zachodzie kraju. Sprecyzowała wówczas, że obecność okazów Aedes albopictus stwierdzono w gminie Pombal. W minionych latach pojawianie się komarów roznoszących dengę potwierdzały też władze medyczne regionów Alentejo oraz popularnego wśród turystów Algarve, na południu Portugalii.