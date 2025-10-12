Logo TVN24
Świat

Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii

Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht. Do zdarzenia doszło 13 września 2025 roku
Źródło: TVN24
Grupa orek zaatakowała jacht pływający u wybrzeży popularnego kurortu Peniche, położonego na zachodnim wybrzeżu Portugalii. Służby ratownictwa morskiego we współpracy z miejscowymi rybakami uratowali pięcioosobową załogę zatopionej żaglówki.

Orki zaatakowały jacht znajdujący się około 90 kilometrów na południowy zachód od portugalskiej miejscowości Peniche, który ostatecznie zatonął. Do zdarzenia doszło w piątek.

Jak podały portugalskie służby ratownicze, pierwszy z pomocą członkom załogi przybył kuter rybacki. Z jednostki tej zostali oni następnie przetransportowani śmigłowcem portugalskich sił powietrznych na ląd.

Akcja ratunkowa załogi jachtu

W akcji ratunkowej wzięły udział dodatkowo fregata portugalskiej marynarki wojennej oraz statek ratowniczy policji morskiej. Z komunikatu portugalskiej armii wynika, że uratowanymi są członkowie pięcioosobowej rodziny, w tym troje dzieci. Są oni obywatelami Francji i Portugalii. "Ich jacht został zaatakowany i zatopiony przez grupę orek. Do czasu przybycia kutra rybackiego oczekiwali oni na pomoc w pontonie ratowniczym" - podała portugalska armia.

Orki atakują łodzie
Orki atakują łodzie
Źródło: Shutterstock - zdj. ilustracyjne

Ataki orek

Od początku września bieżącego roku u wybrzeży Portugalii doszło do kilkunastu ataków orek na jednostki pływające. Po jednym z nich, u brzegów aglomeracji Lizbony, doszło do zatopienia jachtu. Jego załoga wcześniej opuściła pokład zabrana przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę. Naukowcom nie udaje się wciąż jednoznacznie wyjaśnić narastającego od kilku lat zjawiska ataków orek na jednostki pływające u brzegów Półwyspu Iberyjskiego.

W wywiadzie dla "Daily Mail" Renaud de Stephanis, prezes organizacji CIRCE zajmującej się badaniem waleni powiedział, że zachowania te nie są atakiem w sensie agresji, drapieżnictwa czy obrony terytorium. - Orki są bardzo zainteresowane podwodną częścią statku, zwłaszcza ruchomym sterem. Element ten wibruje, porusza się dynamicznie i to stymuluje orki i zachęca je do eksploracji i zabawy - tłumaczył.

- Ster działa niemal jak zabawka, zwłaszcza gdy próbujemy go kontrolować lub mu się oprzeć, jak w pewnego rodzaju przeciąganiu liny - tłumaczył inny ekspert Clare Andvik, biolog z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, rtp.pt, sicnoticias.pt

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock - zdj. ilustracyjne

Portugaliazwierzęta
