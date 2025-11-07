Ofiary śmiertelne w Wietnamie. Niszczycielski tajfun wcześniej nawiedził Filipiny

Zniszczenia wywołane przez tajfun Kalmaegi na Filipinach Źródło: Reuters

W południowo-wschodniej Azji szaleje tajfun Kalmaegi. Po przejściu przez środkowe Filipiny uderzył w Wietnam, a obecnie kieruje się w stronę Kambodży.

Tajfun Kalmaegi. Ofiary śmiertelne w Wietnamie

W czwartek Kalmaegi uderzył w środkowy Wietnam, przynosząc ulewny deszcz i wiatr o prędkości dochodzącej do 150 kilometrów na godzinę. Był on na tyle silny, że wyrywał drzewa z korzeniami. W piątek władze poinformowały o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych. Poza tym żywioł uszkodził około 2800 domów - zarówno zrywając dachy, jak i zalewając budynki - oraz pozbawił prądu około 1,3 miliona mieszkańców. Rządowa agencja prasowa poinformowała o uszkodzonej linii kolejowej w Quang Ngai.

- Straciłem większość mojego dobytku, a także bydło i drób, które utonęły. Woda nadeszła zbyt nagle i nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby przenieść zwierzęta na wyżej położone tereny - przyznał rolnik Nguyen Van Rin z miasta Hue. - Wszyscy chcą, żeby woda opadła, żebyśmy mogli wrócić do uprawy roli. Jeśli będzie tak dalej, nikt nie będzie mógł się utrzymać. Nasze dzieci nie chodzą do szkoły już od trzech tygodni - ubolewał Tran Thi Hieu, inny miejscowy rolnik.

Choć po dotarciu na ląd tajfun osłabł, władze ostrzegały mieszkańców prowincji w centrum kraju - od Thanh Hoa do Quang Tri - przed dalszymi opadami, których suma może wynieść do 200 litrów na metr kwadratowy. Przekazały także, że podnoszący się poziom rzek - od prowincji Hue na północy aż po Dak Lak na południu - może doprowadzić do powodzi błyskawicznych i osuwisk. Rządzący zmobilizowali ponad 268 tysięcy żołnierzy, którzy będą przeprowadzać działania poszukiwawczo-ratownicze.

Tajfun Kalmaegi. Krajobraz na Filipinach

W poprzednich dniach Kalmaegi niósł zniszczenie na Filipinach. Dotarł do kraju we wtorek i przetoczył się przez jego centralne prowincje. Władze przekazały, że liczba ofiar żywiołu wzrosła do co najmniej 188. Poprzednio informowaliśmy o co najmniej 140 zabitych. Ponadto 135 osób uznawanych jest za zaginione, a 96 zostało rannych. Władze doliczyły się ponad 9500 uszkodzonych domów i strat w plonach szacowanych blisko 170 tys. dolarów.

Mieszkańcy rejonów doświadczonych przez tajfun znajdują się w trudnej sytuacji. Wielu z nich straciło domy i nie ma co jeść.

- Zobaczyłam banana wyrzuconego na brzeg i złapałam go, żeby mieć śniadanie. Jest bardzo ciężko, bo jedzenie, które mieliśmy w domu, takie jak ryż, zostało porwane przez wodę. Mieszkaliśmy tu, ale większość naszych domów została zniszczona - powiedziała Mary Jean Apog z Talisay w prowincji Cebu, która schroniła się w prowizorycznym namiocie.

Prezydent Filipin Ferdinand Romualdez Marcos zapowiedział, że w piątek odwiedzi regiony doświadczone przez tajfun, aby ocenić zniszczenia i nadzorować działania naprawcze. Ponadto ogłosił stan narodowej klęski żywiołowej - nie tylko z powodu znacznej liczby ofiar i zniszczeń wywołanych przez tajfun Kalmaegi. Nad Filipiny nadciągnie Fung-Wong, kolejny żywioł rodzący się na zachodnim Pacyfiku. PAGASA, agencja meteorologiczna Filipin, prognozuje, że może stać się on supertajfunem i w niedzielę dotrzeć do północnej części kraju.

