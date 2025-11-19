U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"

W środę w niektórych regionach Niemiec spadł śnieg, a termometry pokazały poniżej zera stopni. - To dość wczesny początek zimy - powiedział doktor Karsten Brandt, klimatolog. Dodał, że mróz i śnieg są związane z niżem Talat, za sprawą którego napłynęło arktyczne powietrze z północy. Z modeli meteorologicznych wynika, że zimowa aura potrwa do początku grudnia.
- W środę wieczorem może dosypać jeszcze 10-15 centymetrów świeżego śniegu. Warto uważać podczas jazdy autostradami, bo może być ślisko - zaapelował do kierowców ekspert. Klimatolog powiedział, że w przyszłym tygodniu śnieg ma sypać w całym kraju.
Spadł śnieg. "Jest cudownie"
Miejscowość Hellenthal, położoną na zachodzie Niemiec, pokryła gruba warstwa śniegu. Z zimowych opadów cieszą się nie tylko dzieci, które mogą lepić bałwany i zjeżdżać na sankach, ale i dorośli.
- Jest wspaniale - mówiła w rozmowie z agencją Reuters Kerstin, która przyjechała z Feldberg. - Można iść z psami na spacer, jest cudownie - dodała.
Ostrzeżenia przed śniegiem
Mroźne powietrze napłynęło też nad Wyspy Brytyjskie. W środę brytyjskie służby meteorologiczne Met Office wydały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu i oblodzeniem. W czwartek mogą też pojawić się bursztynowe alarmy, czyli alarmy drugiego stopnia.
Z komunikatu Met Office wynika, że od środy do czwartku spadnie od 2 do 10 centymetrów śniegu, a powyżej 300 metrów nad poziomem morza - od 15 do 20 cm.
