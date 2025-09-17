Logo TVN24
Świat

Wskoczyła do auta i ukradła lodówkę. Nagranie

Niedźwiedź
Niedźwiedź kradnie lodówkę turystyczną
Źródło: Enex
Chwile grozy przeżyła rodzina spędzająca wakacje w mieście Gatlinburg położonym w amerykańskim stanie Tennessee. Do bagażnika ich pick-upa wskoczyła niedźwiedzica i ukradła lodówkę turystyczną. Sytuacja była niebezpieczna, bo były z nią młode. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu.

Spotkanie z niedźwiedzicą i jej dwoma młodymi zostało uchwycone na nagraniu przez Kari Schmidt, turystkę, która spędzała wakacje w Gatlinburgu. Miasto to położone jest na terenie Great Smoky Mountains, łańcucha górskiego należącego do zachodnich Appalachów. Jest on częścią Parku Narodowego Great Smoky Mountains.

Niedźwiedzica ukradła lodówkę

Na poniższym nagraniu widać, jak niedźwiedzica uderza łapami o bagażnik pick-upa, wskakuje do niego, a następnie chwyta lodówkę turystyczną i z nią ucieka. Towarzyszyły jej dwa młode. Stojący przy samochodzie mężczyzna wolno się wycofał, w tle było słychać piski dzieci. Do zdarzenia doszło 16 września.

niedziweidz
Niedźwiedzica kradnie lodówkę
Źródło: Enex

Jak napisał lokalny portal WVLT, na terenie parku Great Smoky Mountains często można natknąć się na niedźwiedzie czarne, zwane baribalami. Eksperci ds. dzikiej przyrody stanu Tennessee od dawna zalecają zachowanie dużego dystansu podczas spotkań z tymi drapieżnikami. Jak tłumaczą, wystraszony niedźwiedź może zaatakować i zranić.

Odnosząc się do sytuacji, jaka miała miejsce w Gatlinburgu, biolodzy z organizacji non profit "BearWise" zalecają, aby dawać tym drapieżnikom wystarczająco dużo przestrzeni, aby mogły uciec. Ponadto apelują, aby nie dokarmiać niedźwiedzi. Niedawno władze miasta Gatlinburg uchwaliły rozporządzenia przewidujące kary za celowe karmienie tych zwierząt.

Populacja niedźwiedzi w Tennessee

Populacja niedźwiedzi czarnych (Ursus americanus) w Tennessee dynamicznie rośnie, a zwierzęta te stopniowo zasiedlają coraz to nowsze tereny. Obecnie największe skupiska tych zwierząt występują w dwóch rejonach: w Appalachach, na pograniczu Tennessee i Karoliny Północnej oraz w północnej części Wyżyny Cumberland, przy granicy z Kentucky. W samym Great Smoky Mountains National Park żyje dziś około 1900 osobników.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor: jzb,anw

Źródło: Enex, National Park Service, Tennessee State Government, wvlt.tv

Źródło zdjęcia głównego: Enex

