Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach Źródło: Reuters

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi i lawin błotnych, które nawiedziły w ostatnim czasie pięć meksykańskich stanów, przekroczyła już osiemdziesiąt osób - podał w piątek rząd Meksyku. Dodał, że wciąż nie jest znany los osiemnastu zaginionych.

Ulewne deszcze w Meksyku Źródło: PAP/EPA/David Martínez Pelcastre

Trwa usuwanie utrudnień po powodziach i lawinach błotnych

Do katastrofy doprowadziły obfite opady deszczu, które nawiedziły Meksyk między 6 a 9 października. Przyniosły je burze tropikalne Priscilla i Raymond. Powodzie i lawiny błotne wystąpiły w pięciu stanach: Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí i Hidalgo.

Najwięcej ofiar żywioł pochłonął w stanie Veracruz, gdzie ich liczba doszła do czterdziestu i w stanie Puebla, w którym było ich dwadzieścia cztery. Podczas piątkowej konferencji prasowej w siedzibie rządu w stolicy kraju minister komunikacji i transportu Jesus Esteva poinformował, że zdołano już przywrócić komunikację lądową z 288 gminami. Były one przez wiele godzin odcięte od świata wskutek ulew i bardzo silnego wiatru. W dniach od 14 do 24 października udało się przywrócić komunikację drogową między ponad dwustu miejscowościami oraz funkcjonowanie sieci elektrycznej.

Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata

W akcji likwidowania skutków katastrofy żywiołowej brało udział 17 600 żołnierzy i policjantów, ponad 1200 samochodów oraz pół setki śmigłowców, które posłużyły do utrzymania komunikacji między miejscowościami odciętymi od świata. Wciąż trwają działania mające na celu przywrócenie łączności telefonicznej i dostępu do internetu w niemal 450 miejscowościach, które ucierpiały wskutek burz.

Skutki powodzi w Meksyku Źródło: Reuters