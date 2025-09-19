Osuwisko w Kalifornii. "Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"

Osuwisko na terenie San Bernardino Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Gwałtowna burza, której towarzyszył ulewny deszcz, przeszła w czwartek po południu nad Oak Glen położonym w hrabstwie San Bernardino. Jeden z mieszkańców tej jednostki osadniczej, Casey Geib, powiedział, że nigdy nie widział tak silnej ulewy. Obfite opady spowodowały, że zeszło osuwisko. Jak piszą lokalne media, lawina błotna porywała wszystko, co znalazło się na jej drodze.

- Wszystko w Oak Glen zostało zalane - powiedział Geib w rozmowie z CBS News. - Osuwisko zeszło niedaleko mojego domu - dodał.

- Kiedy otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota. Były w niej drzewa, skrzynki pocztowe i mnóstwo gruzu - opisywała osuwisko Denise Romo, mieszkanka Oak Glen.

Zamknięte drogi, zerwane linie energetyczne

Przez osuwisko zamknięto wiele dróg w Oak Glen. Pod masą błota uwięzione zostały samochody, co widać na poniższym nagraniu. Doszło też do zerwania linii energetycznych, przez co część domów nie miała prądu.

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała tego dnia ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia osuwisk błotnych w górach San Bernardino.

