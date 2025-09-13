Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wyciek ropy na Wyspach Kanaryjskich. Zamknięto plaże

Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Z łodzi, która osiadła na mieliźnie na Lanzarote, zaczęła wyciekać ropa
Źródło: ENEX
Służby monitorują wyciek ropy z łodzi rybackiej, która osiadła na mieliźnie na Wyspach Kanaryjskich. Do wypadku doszło w środę u wybrzeży Lanzarote. Sytuacja ulega stopniowej poprawie, ale w regionie wciąż obowiązuje stan gotowości.

W środę na mieliźnie w gminie Haria w północnej części wyspy Lanzarote, należącej do Wysp Kanaryjskich, osiadła łódź rybacka. Po utknięciu załoga łodzi wezwała pomoc. Przed godziną 6 czasu lokalnego na miejscu pojawili się strażacy. Do akcji ruszyły także organizacje pozarządowe oraz śmigłowiec Konsorcjum ds. Bezpieczeństwa i Sytuacji Nadzwyczajnych (CES), bo wysokość łodzi - 15 metrów - utrudniła dostęp do niej.

Łódź osiadła na mieliźnie na Lanzarote

Służby uratowały z łodzi pięciu członków załogi pochodzących z Maroka. Organizacja pozarządowa EMERLAN, niosąca pomoc ludziom na Lanzarote i pobliskiej wyspie La Graciosa, poinformowała, że stwierdzono u nich lekką hipotermię. Przekazała także, że łódź została skradziona w Maroku i płynęła bez celu, co tłumaczy brak znajomości obszaru przez załogę.

Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Źródło: ENEX

Tu historia się jednak nie skończyła. Jak poinformował Enrique Espinoza, kierownik CES, we środę po południu z łodzi zaczęła wyciekać ropa. Pękły dwa zbiorniki - jeden pusty, a drugi z paliwem - przez co do okolicznych terenów dostała się znaczna ilość zanieczyszczeń. Ekipy ratunkowe pracowały dzień i noc, używając zapór sorpcyjnych do powstrzymania wycieku. Akcję utrudnił całkowite spalony silnik łodzi.

- Nie da się zebrać wszystkiego, ale udało się odzyskać znaczną ilość ropy - przyznał Espinoza.

Pękły zbiorniki, zaczęła wyciekać ropa

W ramach środków ostrożności władze zamknęły plaże pomiędzy miasteczkiem Orzola a zatoką Caleton Blanco. Espinoza powiedział, że w najbliższych dniach Departament Zdrowia zleci przeprowadzenie analiz w celu oceny ewentualnego skażenia. Dodał jednak, że otwarte morze stopniowo rozrzedzi pozostałości ropy.

W sobotę Ministerstwo Transportu ogłosiło, że w regionie nadal obowiązuje stan gotowości, ale sytuacja się poprawia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Morski Las Palmas, wyciek paliwa ze statku rybackiego znacząco się zmniejszył. Chociaż statek rozbił się z prawie pełnymi zbiornikami, większość pozostałego paliwa spłonęła, gdy jednostka się zapaliła.

Autorka/Autor: kp/ast

Źródło: Cadena SER, Tiempo de Canarias

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Wyspy KanaryjskieHiszpaniaRopa naftowa
Czytaj także:
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
Prognoza
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Tej nocy Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica