Świat

Wulkan Kilauea się obudził. Efektowna erupcja na nagraniu

Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Erupcja wulkanu Kilauea
Źródło: USGS
Kilauea ponownie daje o sobie znać. Erupcja hawajskiego wulkanu zaowocowała efektownymi wyrzutami lawy, które zarejestrowano na nagraniu.

Kilauea to czynny wulkan leżący na Hawai'i, największej wyspie archipelagu Hawajów. Jak informuje Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), jest on jednym z najaktywniejszych na świecie - regularnie wyrzuca lawę od grudnia 2024 roku.

Wulkan Kilauea znów wyrzuca lawę

W czwartek wulkan Kilauea ponownie się przebudził, a w piątek z jego zachodniego i południowego krateru wytrysnęła lawa rzeźbiąca krajobraz. To efektowne zdarzenie zarejestrowały kamery USGS.

Erupcja wulkanu Kilauea
Erupcja wulkanu Kilauea
Źródło: USGS

Jak poinformowała USGS, był to już 35 epizod erupcji trwającej od grudnia 2024 roku - poprzedni miał miejsce na początku października. Podczas obecnych, powtarzalnych erupcji dochodzi do okresowych wyrzutów lawy, które wcześniej były obserwowane dość dawno, bo w latach 1983-1986.

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters, USGS

Źródło zdjęcia głównego: USGS

wulkanyHawajeUSA
