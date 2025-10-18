Kilauea to czynny wulkan leżący na Hawai'i, największej wyspie archipelagu Hawajów. Jak informuje Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), jest on jednym z najaktywniejszych na świecie - regularnie wyrzuca lawę od grudnia 2024 roku.
Wulkan Kilauea znów wyrzuca lawę
W czwartek wulkan Kilauea ponownie się przebudził, a w piątek z jego zachodniego i południowego krateru wytrysnęła lawa rzeźbiąca krajobraz. To efektowne zdarzenie zarejestrowały kamery USGS.
Jak poinformowała USGS, był to już 35 epizod erupcji trwającej od grudnia 2024 roku - poprzedni miał miejsce na początku października. Podczas obecnych, powtarzalnych erupcji dochodzi do okresowych wyrzutów lawy, które wcześniej były obserwowane dość dawno, bo w latach 1983-1986.
Autorka/Autor: kp
Źródło: Reuters, USGS
Źródło zdjęcia głównego: USGS