Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miał "obsesję na punkcie ognia". Oskarżono go o wywołanie śmiertelnego pożaru

Pożar w Pacific Palisades
Zniszczenia po pożarze Palisades Fire
Źródło: Reuters
Amerykańskie władze aresztowały mężczyznę podejrzanego o rozniecenie ognia w Kalifornii. Żywioł szalał w Los Angeles na początku tego roku i przyczynił się do śmierci 12 osób. 29-letni oskarżony nie przyznał się do winy, jednak zebrane przez śledczych dowody wskazują, że przygotowywał się do spowodowania klęski żywiołowej.

Palisades Fire trawił okolice Los Angeles w styczniu 2025 roku. Ogień pochłonął wtedy ponad 9 tysięcy hektarów terenu, zniszczył ponad 6 tysięcy domów i zabił co najmniej 12 osób. Wśród poszkodowanych znaleźli się także znani celebryci, ponieważ żywioł szalał również w bogatych dzielnicach Kalifornii. Według Kalifornijskiego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Lasów, był to dziewiąty najbardziej śmiercionośny pożar w historii stanu ze stratami sięgającymi 150 miliardów dolarów.

Złapano podejrzanego

Amerykańskie władze poinformowały o aresztowaniu 29-letniego Jonathana Rinderknechta, który został oskarżony o wywołanie katastrofy. Mężczyzna był mieszkańcem Kalifornii, ale został złapany na Florydzie, gdzie przeniósł się krótko po pożarze Palisades. Nie przyznał się do winy. Postawiono mu zarzuty zniszczenia mienia poprzez ogień. W kolejnych dniach Rinderknecht może usłyszeć kolejne zarzuty, w tym o morderstwo.

- Mamy nadzieję, że aresztowanie zapewni sprawiedliwość wszystkim osobom dotkniętym tą tragedią - powiedział pełniący obowiązki prokuratora w Kalifornii Bill Essayli.

Tylko zgliszcza. Los Angeles po "piekielnej" pożodze
Dowiedz się więcej:

Tylko zgliszcza. Los Angeles po "piekielnej" pożodze

Według służb Jonathan Rinderknecht pierwszego stycznia 2025 roku celowo wywołał pożar, który został nazwany Lachman. Pomimo szybkiej interwencji strażaków i opanowania żywiołu ogień nadal tlił się pod ziemią w gęstych korzeniach roślin. Na jego pozostałościach powstał nowy pożar - Palisades Fire.

Wzniecił pożar przy pomocy "otwartego ognia"

Jak przekazały służby, Jonathan Rinderknecht miał obsesję na punkcie pożaru miasta. Przed katastrofą mężczyzna miał oglądać teledyski hip-hopowe przedstawiające "podpalane przedmioty". Oskarżony miał też prosić sztuczną inteligencję o wygenerowanie "dystopijnych obrazów przedstawiających płonący las i uciekających ludzi przed żywiołem".

W sylwestra 29-latek pracował jako kierowca w Kalifornii. Jeden z pasażerów zeznał, że tego dnia mężczyzna był pobudzony i zachowywał się agresywnie. Po zakończeniu pracy Rinderknecht miał pójść na ścieżkę i 12 minut po północy wzniecić pożar przy pomocy "otwartego ognia". Podejrzany znał okolicę, ponieważ był byłym mieszkańcem dzielnicy Pacific Palisades.

Pożar w Pacific Palisades
Pożar w Pacific Palisades
Źródło: PAP/EPA/ALLISON DINNER

- W ciągu następnych pięciu minut Rinderknecht kilkakrotnie dzwonił pod numer 911 (numer alarmowy w USA - przyp. red.), ale nie udało mu się dodzwonić, ponieważ jego telefon był poza zasięgiem. Kiedy w końcu udało mu się połączyć z numerem 911, był już na końcu szlaku i zgłosił pożar - przekazały władze.

W ten sposób - zdaniem władz - chciał odsunąć od siebie podejrzenia o spowodowanie katastrofy. Jak podaje komunikat prasowy amerykańskiej prokuratury, Rinderknecht podążył za strażakami na miejsce zdarzenia, obserwując i filmując ich pracę.

- Śledztwo w sprawie pożaru Palisades ze stycznia 2025 roku było długie, skomplikowane i, jak wspomniałem, niezwykle szczegółowe - powiedział w środę na konferencji prasowej szef policji w Los Angeles Jim McDonnell. Rindeknechtowi grozi do 20 lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Los Angeles
Z luksusowej dzielnicy Los Angeles zostały popioły i puste ulice. Nasz reporter odwiedził Pacific Palisades
Fakty o Świecie
Celebryci stracili swoje domy w pożarach
"Oto, co zostało z naszego pięknego domu"
TVN24
Zniszczenia po pożarze w Kalifornii
Alicja Bachleda-Curuś o pożarach w Los Angeles: każdy tu jest strażakiem

Autorka/Autor: fw/ast

Źródło: CNN, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniapożarUSA
Czytaj także:
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
Nauka
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
Nauka
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
Prognoza
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
Świat
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
Nauka
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica