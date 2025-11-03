Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Japonia. W lesie znaleziono ciało kobiety. Policja podejrzewa atak niedźwiedzia

Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.
W lasach na wyspie Honsiu znaleziono ciało 79-letniej kobiety. Policja podejrzewa, że została zaatakowana przez niedźwiedzia. Wcześniej informowano a ataku, w którym obrażeń doznał mężczyzna pielący ogródek.

W poniedziałek rano w zalesionym górskim terenie położonym w prefekturze Akita znaleziono ciało kobiety. Jak podała japońska agencja prasowa Kyodo, 79-latka została najprawdopodobniej zaatakowana przez niedźwiedzia podczas zbierania grzybów. Lokalna policja przekazała, że kobieta miała poważne obrażenia twarzy, które wskazują na to, że została pogryziona.

W związku z rosnącą liczbą ataków niedźwiedzi gubernator Akity Kenta Suzuki zwróciły się o wsparcie do żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony. Minister obrony kraju - Shinjiro Koizumi powiedział, że może zaoferować pomoc logistyczną, między innymi w transporcie i utylizacji zabitych zwierząt, jednak zgodnie z prawem Japońskie Siły Samoobrony nie mogą brać udziału w odstrzale.

Ataki niedźwiedzi

W niedzielę japoński nadawca NHK poinformował, że w mieście Aizubange w prefekturze Fukushima niedźwiedź zaatakował od tyłu starszego mężczyznę, który pielił ogródek. Ofiara doznała zadrapań i ugryzień, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tego samego dnia w Hanamaki w prefekturze Iwate 89-letnia kobieta została zaatakowana podczas zbierania liści na swoim podwórku. Doznała lekkich obrażeń.

W Japonii żyją dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), który zamieszkuje głównie Hokkaido oraz niedźwiedź himalajski (Ursus thibetanus). Ten drugi żyje na wyspach Honsiu i Sikoku. 

Pod koniec października ministerstwo środowiska informowało, że w bieżącym roku finansowym, tj. od kwietnia, w wyniku ataków niedźwiedzi śmierć poniosło 12 osób. To dwa razy więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku.

Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, kyodonews.net, 3.nhk.or.jp

Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Japoniazwierzęta
Czytaj także:
Ulewy, intensywne opady deszczu
Ulewny deszcz. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Uszkodzony słynny meczet
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Dziś parasole przydadzą się prawie wszędzie
Prognoza
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, deszcz, jesień
To będzie deszczowa noc
Prognoza
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
TVN24
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
Świat
new delhi indie smog shutterstock_2294585333
Sztuczny deszcz miał ich uratować, wyszedł "kolejny trik"
Świat
Księżyc
Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy
Ciekawostki
Hoi An po powodzi
Liczba ofiar wciąż rośnie. "Wszyscy czują się bezradni"
Świat
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Pogoda na 16 dni. Temperatura inna niż zwykle o tej porze roku
Prognoza
Lawina w Alpach
Kolejne ofiary lawiny w Alpach. Zginęli ojciec i córka
Świat
Lacovia, Jamajka (01.11.2025)
Są tak potężne, że brakuje skali. "Spełnia się scenariusz, o którym mówiono"
Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
Pogoda
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Owady jak detektywi. "Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów"
Ciekawostki
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Nocą temperatura spadnie do kilku stopni
Prognoza
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
Prognoza
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
Polska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica