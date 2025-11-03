Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii Źródło: Reuters/Nakasen Co. Ltd.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek rano w zalesionym górskim terenie położonym w prefekturze Akita znaleziono ciało kobiety. Jak podała japońska agencja prasowa Kyodo, 79-latka została najprawdopodobniej zaatakowana przez niedźwiedzia podczas zbierania grzybów. Lokalna policja przekazała, że kobieta miała poważne obrażenia twarzy, które wskazują na to, że została pogryziona.

W związku z rosnącą liczbą ataków niedźwiedzi gubernator Akity Kenta Suzuki zwróciły się o wsparcie do żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony. Minister obrony kraju - Shinjiro Koizumi powiedział, że może zaoferować pomoc logistyczną, między innymi w transporcie i utylizacji zabitych zwierząt, jednak zgodnie z prawem Japońskie Siły Samoobrony nie mogą brać udziału w odstrzale.

Ataki niedźwiedzi

W niedzielę japoński nadawca NHK poinformował, że w mieście Aizubange w prefekturze Fukushima niedźwiedź zaatakował od tyłu starszego mężczyznę, który pielił ogródek. Ofiara doznała zadrapań i ugryzień, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tego samego dnia w Hanamaki w prefekturze Iwate 89-letnia kobieta została zaatakowana podczas zbierania liści na swoim podwórku. Doznała lekkich obrażeń.

W Japonii żyją dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), który zamieszkuje głównie Hokkaido oraz niedźwiedź himalajski (Ursus thibetanus). Ten drugi żyje na wyspach Honsiu i Sikoku.

Pod koniec października ministerstwo środowiska informowało, że w bieżącym roku finansowym, tj. od kwietnia, w wyniku ataków niedźwiedzi śmierć poniosło 12 osób. To dwa razy więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.