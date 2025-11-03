W poniedziałek rano w zalesionym górskim terenie położonym w prefekturze Akita znaleziono ciało kobiety. Jak podała japońska agencja prasowa Kyodo, 79-latka została najprawdopodobniej zaatakowana przez niedźwiedzia podczas zbierania grzybów. Lokalna policja przekazała, że kobieta miała poważne obrażenia twarzy, które wskazują na to, że została pogryziona.
W związku z rosnącą liczbą ataków niedźwiedzi gubernator Akity Kenta Suzuki zwróciły się o wsparcie do żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony. Minister obrony kraju - Shinjiro Koizumi powiedział, że może zaoferować pomoc logistyczną, między innymi w transporcie i utylizacji zabitych zwierząt, jednak zgodnie z prawem Japońskie Siły Samoobrony nie mogą brać udziału w odstrzale.
Ataki niedźwiedzi
W niedzielę japoński nadawca NHK poinformował, że w mieście Aizubange w prefekturze Fukushima niedźwiedź zaatakował od tyłu starszego mężczyznę, który pielił ogródek. Ofiara doznała zadrapań i ugryzień, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tego samego dnia w Hanamaki w prefekturze Iwate 89-letnia kobieta została zaatakowana podczas zbierania liści na swoim podwórku. Doznała lekkich obrażeń.
W Japonii żyją dwa gatunki niedźwiedzi: niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), który zamieszkuje głównie Hokkaido oraz niedźwiedź himalajski (Ursus thibetanus). Ten drugi żyje na wyspach Honsiu i Sikoku.
Pod koniec października ministerstwo środowiska informowało, że w bieżącym roku finansowym, tj. od kwietnia, w wyniku ataków niedźwiedzi śmierć poniosło 12 osób. To dwa razy więcej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Autorka/Autor: anw
Źródło: PAP, kyodonews.net, 3.nhk.or.jp
Źródło zdjęcia głównego: ImagingL/Shutterstock