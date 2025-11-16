Kłęby dymu nad wulkanem w Japonii. Widać je z kosmosu

Kłęby dymy nad wulkanem Źródło: European Union/Copernicus Sentinel-2, Reuters

Na zdjęciach satelitarnych, opublikowanych przez Unię Europejską, widać kłęby dymu unoszące się nad wulkanem Sakurajima. W niedzielę doszło do kilku jego erupcji - pierwsza nastąpiła około godziny 1 lokalnego czasu, kolejne miały miejsce około 2.30 i 8.50.

Kłęby dymu i popiołu wzbiły się na wysokość ponad czterech kilometrów

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała w niedzielę ostrzeżenie przed opadami popiołu dla prefektur Kagoshima i Miyazaki, które znajdują się w południowej części wyspy Kiusiu.

"Proszę podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed popiołem, na przykład używając parasoli lub masek, i upewnić się, że jedziecie powoli" - zaapelowano do mieszkańców regionu dotkniętego erupcją.

JMA przekazała, że w wyniku erupcji kłęby dymu i popiołu wzbiły się na wysokość ponad 4400 metrów. Jak podał Reuters, z tego powodu odwołano 30 lotów.

W południowej części wyspy Kiusiu doszło do erupcji wulkanu Sakurajim Źródło: Reuters

Wulkan Sakurajima jest jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych Japonii. Z powodu częstych erupcji lokalne władze ograniczyły dostęp do niego. Japonia leży w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, na styku płyt tektonicznych, co wiąże się z częstymi trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.

Wulkan Sakurajima - zdjęcie poglądowe Źródło: Adobe Stock