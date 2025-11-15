Zwały ziemi przysypały wioski. "Znaleźliśmy kolejne trzy ciała"

W czwartek wieczorem w powiecie Cilacap w prowincji Jawa Środkowa w Indonezji zeszło osuwisko, które zostało spowodowane długotrwałymi opadami deszczu. Ziemia zeszła na pobliskie wioski, w tym Cibeunying, gdzie zakopała wiele domów.
Szukają ciał zakopanych pod zwałami ziemi
W piątek władze poinformowały o dwóch zabitych i 21 zaginionych. Następnie liczba ofiar wzrosła do trzech, a w sobotę do sześciu - przekazała rządowa agencja informacyjna Antara, powołując się na Budiego Irawana, zastępcę indonezyjskiej agencji zarządzania kryzysowego. Nie był on optymistą, jeśli chodzi o 17 wciąż zaginionych osób.
- Znaleźliśmy kolejne trzy ciała, co pozostawia do odnalezienia 17. Robimy co w naszej mocy - przyznał.
Wcześniej agencja znalazła trzy ciała. Budi powiedział, że odszukanie pozostałych będzie wyzwaniem dla służb, ponieważ po zejściu osuwiska pozostają one zakopane na dużej głębokości, od trzech do ośmiu metrów.
Groźna pora deszczowa w Indonezji
W Indonezji trwa pora deszczowa, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do kwietnia. Szef indonezyjskiej agencji meteorologicznej Dwikorita Karnawati uważa że tym razem jej szczyt będzie dłuższy niż zwykle, co zwiększy ryzyko katastrof naturalnych związanych z opadami, w tym powodzi i osuwisk.
Wcześniej w listopadzie powodzie błyskawiczne i osuwiska w prowincji Papua w indonezyjskiej części Nowej Gwinei zabiły co najmniej 15 osób. Także w listopadzie na wyspie Bali w wyniku powodzi zginęło 18 osób. W styczniu w środkowej Jawie ulewy doprowadziły do powodzi i osuwisk, które pochłonęły życie co najmniej 25 osób.
Autorka/Autor: kp/dd
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT