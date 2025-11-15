Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zwały ziemi przysypały wioski. "Znaleźliśmy kolejne trzy ciała"

Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko w Indonezji doprowadziło do śmierci dwóch osób
Źródło: Barnasas/Reuters
Trwają poszukiwania ofiar osuwiska, które w ostatnich dniach zeszło na wioski w Indonezji. Służby nie mają jednak nadziei, że znajdą jeszcze ocalałych.

W czwartek wieczorem w powiecie Cilacap w prowincji Jawa Środkowa w Indonezji zeszło osuwisko, które zostało spowodowane długotrwałymi opadami deszczu. Ziemia zeszła na pobliskie wioski, w tym Cibeunying, gdzie zakopała wiele domów.

Szukają ciał zakopanych pod zwałami ziemi

W piątek władze poinformowały o dwóch zabitych i 21 zaginionych. Następnie liczba ofiar wzrosła do trzech, a w sobotę do sześciu - przekazała rządowa agencja informacyjna Antara, powołując się na Budiego Irawana, zastępcę indonezyjskiej agencji zarządzania kryzysowego. Nie był on optymistą, jeśli chodzi o 17 wciąż zaginionych osób.

- Znaleźliśmy kolejne trzy ciała, co pozostawia do odnalezienia 17. Robimy co w naszej mocy - przyznał.

Wcześniej agencja znalazła trzy ciała. Budi powiedział, że odszukanie pozostałych będzie wyzwaniem dla służb, ponieważ po zejściu osuwiska pozostają one zakopane na dużej głębokości, od trzech do ośmiu metrów.

Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza

Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Źródło: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

Groźna pora deszczowa w Indonezji

W Indonezji trwa pora deszczowa, która rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do kwietnia. Szef indonezyjskiej agencji meteorologicznej Dwikorita Karnawati uważa że tym razem jej szczyt będzie dłuższy niż zwykle, co zwiększy ryzyko katastrof naturalnych związanych z opadami, w tym powodzi i osuwisk.

Wcześniej w listopadzie powodzie błyskawiczne i osuwiska w prowincji Papua w indonezyjskiej części Nowej Gwinei zabiły co najmniej 15 osób. Także w listopadzie na wyspie Bali w wyniku powodzi zginęło 18 osób. W styczniu w środkowej Jawie ulewy doprowadziły do powodzi i osuwisk, które pochłonęły życie co najmniej 25 osób.

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BASARNAS / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
IndonezjaPowódź
Czytaj także:
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
Ciekawostki
Odkrycie
Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety
Nauka
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Drogi skute lodem, marznący deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
Prognoza
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
Prognoza
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica