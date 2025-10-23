Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Burza Benjamin w Holandii. "Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"

Burza Benjamin nawiedziła Niderlandy
Prognozowane porywy towarzyszące burzy Benjamin
Źródło: Ventusky.com
Burza Benjamin natarła w czwartek w Holandię. Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologiczny (KNMI) ostrzega przed silnym wiatrem. Z powodu gwałtownej aury odwołano kilkadziesiąt lotów ze stołecznego lotniska.

Burza Benjamin dotarła do Holandii. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane przez Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologiczny (KNMI). Najmocniej ma wiać na zachodzie kraju, gdzie w mocy są pomarańczowe alarmy.

Holenderscy meteorolodzy przewidują, że porywy mogą sięgać miejscami 120 kilometrów na godzinę. Takie wartości spodziewane są od czwartkowego popołudnia w prowincji Zelandia, a następnie w Holandii Południowej i Północnej, w rejonie IJsselmeer oraz na Wyspach Zachodniofryzyjskich. Jak donoszą eksperci, silny wiatr ma utrzymać się przez noc z czwartku na piątek, a na północy kraju ostrzeżenie potrwa do południa w piątek.

Służby ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym. "Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu" - zaapelowało stowarzyszenie kierowców ANWB. Holenderska Dyrekcja Dróg i Wód Publicznych (Rijkswaterstaat) zaleciła ostrożność zwłaszcza na mostach i wiaduktach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności

Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności

Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko

Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko

Z powodu silnego wiatru odwołano dziesiątki lotów na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Linie KLM poinformowały, że sytuacja może wpłynąć również na poranny harmonogram lotów w piątek.

Pierwsze skutki

W niektórych regionach, między innymi w Rijnmond (ujście Renu i miasto Rotterdam), straż pożarna wzmocniła obsadę z powodu spodziewanej dużej liczby interwencji. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy meczów klubów Feyenoord i AZ Alkmaar zdecydowali o wcześniejszym rozpoczęciu spotkań, które miały odbyć się wieczorem.

Benjamin wywołał zakłócenia w transporcie. Przez pewien czas z powodu silnego wiatry nie kursowały szybkie pociągi między Amsterdamem i Bredą, a na innych trasach odwołano niektóre połączenia. W Hadze drzewo spadło na linię trakcyjną, poważnie ją uszkadzając. Doprowadziło to do czasowego zamknięcia jednej z linii. Strażacy z Zelandii, zachodniej prowincji kraju, otrzymali około 70 zgłoszeń, ale nie było ofiar ani rannych.

Burza Benjamin w Belgii

Benjamin zaznaczył swoją obecność również w Belgii. Rzecznik brukselskiej straży pożarnej przekazał, że strażacy wyjechali do akcji prawie 50 razy. Większość interwencji dotyczyła powalonych drzew i połamanych gałęzi. Wiatr uszkadzał także dachy i infrastrukturę. Kilka ulic zostało zalanych z powodu zapchanych studzienek. Nie poinformowano o rannych ani ofiarach.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, nltimes.nl, KNMI

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Holandiaburza
Czytaj także:
Noc z intensywnym deszczem
Tu w nocy będzie mocno wiać i padać
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica