Potężne fale na hiszpańskiej wyspie. Trzy osoby nie żyją, kilkanaście rannych

Miejscowy dziennik "El Dia", powołując się na lokalne władze, przekazał, że po dotarciu wysokich fal do brzegu północnej części Teneryfy trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych.

Wśród ofiar śmiertelnych są 79-letnia obywatelka Holandii i 43-letni mieszkaniec Teneryfy. Nie ujawniono tożsamości trzeciej ofiary, poza tym, że jest to mężczyzna - podała gazeta.

Śmiercionośne fale na Teneryfie

W piątek na Teneryfie doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń wywołanych przez wysokie fale. W pierwszym z nich sześciu francuskich turystów zostało porwanych przez wodę na plaży Roque de Las Bodegas w Tanaganie w północno-wschodniej części wyspy. Wszystkich udało się uratować, jedna osoba odniosła poważne obrażenia.

Krótko po godzinie 14 lokalnego czasu służby otrzymały zgłoszenie o ciele unoszącym się na wodzie w pobliżu plaży El Cabezo nieopodal miasta Granadilla de Abona w południowej części Teneryfy. U mężczyzny stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Mimo reanimacji podjętej przez służby, jego życia nie udało się uratować.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło około godziny 15, gdy silne fale uderzyły w molo w Puerto de La Cruz, porywając 10 osób. Funkcjonariusze policji i świadkowe wydostali je z wody. U jednej z kobiet stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Działania podjęte przez służby nie przyniosły rezultaty i potwierdziły one zgon. Pozostałych dziewięć osób odniosło obrażenia, z czego trzy - poważne.

Ostatnie śmiertelne zdarzenie miało miejsce przed godziną 17. Służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do wody w Charco del Viento na północy wyspy i potrzebował pomocy. Ratownicy zabrali go na lądowisko w Santa Cruz de Tenerife, ale nie byli w stanie uratować jego życia.

Na Wyspach Kanaryjskich, do których należy Teneryfa, od czwartku obowiązuje stan alarmowy związany z niespokojnym morzem i wysokimi falami.

